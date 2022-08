Comment Elon Musk a conquis l'espace avec SpaceX

Le sujet du jour. Il y a vingt ans, Elon Musk s'est lancé un défi de taille : celui de la conquête aérospatiale. Si les débuts de son entreprise privée SpaceX ont été difficiles, ce patron de la tech, devenu multimilliardaire après avoir notamment revendu PayPal à EBay, s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable de l'espace.

"Le but de SpaceX est de développer une technologie qui permettra à la vie de devenir multi planétaire et faire de l'humanité une civilisation spatiale. Je trouve ça très passionnant et très inspirant", déclarait Elon Musk sur ses réseaux sociaux.

Pourquoi on en parle ? Comment les grands acteurs aérospatiaux ont-ils réagi à l'arrivée de SpaceX ? Comment Elon Musk est-il parvenu à rendre son entreprise incontournable ? Quels ont été ses débuts ?







Analyse. "Quand Musk décide de se lancer envers et contre tous dans cette aventure spatiale de SpaceX il y a vingt ans, ça se concrétise par un premier modèle qui s'appelle la Falcon. D'ailleurs, il l'appelle la Falcon, en hommage à Star Wars et au millénium Falcon de Han Solo. Au début de l'aventure, il a un financement qui est certes important, parce que c'est un millionnaire, mais dans l'espace, pour des questions spatiales, tout coûte très rapidement, extraordinairement, cher. Il sait qu'il n'a que deux ou trois tirs, devant lui, de possible. Effectivement, au début, c'est la cata, les premiers tirs ne marchent pas du tout. Il n'a pas encore le savoir-faire pour y arriver", explique Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital à Sciences et Avenir, auteur du livre Enquête sur Elon Musk : l’homme qui défie la science chez Alisio Sciences.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info