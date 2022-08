Le sujet du jour. D'abord spécialiste de la hi-fi et de la musique avec le walkman, l'entreprise Sony s'est aussi imposée dans le jeu vidéo en 1995. Avec la sortie de la console PlayStation en Europe, le géant japonais tire une fois de plus son épingle du jeu.

Si la console connaît depuis 27 ans un franc succès, son lancement a également connu le doute face à des concurrents comme Nintendo. Passage de la cartouche épaisse au CD, de la 2D à la 3D, la révolution est à tous les niveaux et est due à la détermination d'un homme : celle de l'ingénieur Ken Kutaragi.

Pourquoi on en parle ? Comment la PlayStation a-t-elle vu le jour ? Quelle est son histoire ? Comment s'est passée sa sortie ?







Analyse. "C'est l'histoire d'une trahison finalement, qui a fait que Ken Kutaragi s'est mis à commencer à travailler dans son coin, encore une fois, sans rien dire à personne. C'était un ingénieur extrêmement reconnu chez Sony, il faisait partie des tops ingénieurs de chez Sony. Mais dans son coin, il travaillait, en plus blessé dans son amour-propre (…) jusqu'à un jour de juin 1992, où effectivement, il y a cette réunion de crise, qui décide, ou non, si Sony va continuer dans le jeu vidéo", explique Richard Brunois, patron de la communication de PlayStation en France.





