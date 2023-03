Alors que le Tournoi des 6 Nations 2023 touche à sa fin, 86% des Français et 95% des amateurs de rugby pronostiquent une victoire des Bleus de Fabien Galthié lors de leur dernier match face au Pays de Galles, samedi 18 mars (15h45) au Stade de France. Après le succès historique en l’Angleterre du week-end dernier (10-53), la défaite en Irlande (32-19) de la deuxième journée fait désormais figure d’accident de parcours pour 58% des amateurs de rugby.

Cependant, elle devrait coûter au XV de France la victoire dans ce Tournoi : 56% des fans de rugby ne voient pas la sélection bleu-blanc-rouge enchaîner un deuxième titre de suite. L'espoir est en revanche énorme pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France en fin d'année (8 septembre-28 octobre) : 72% des Français voient les Bleus remporter leur premier trophée mondial (+8 points en un mois).

Enfin, dans cette équipe, Antoine Dupont est de loin le meilleur joueur aux yeux des sondés dans le groupe public (44%) comme chez les amateurs de rugby (66%), devant Romain Ntamack (24% et 33%), Thomas Ramos (21% et 29%) et Damien Penaud (20% et 27%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL.

Rugby : 72% des Français pensent que les Bleus seront champions du monde en fin d'année Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 14 et mercredi 15 mars 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 426 amateurs de rugby.

