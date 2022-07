Canicule : comment éviter la surchauffe de votre smartphone, PC ou console

Alors que la France est en proie à un nouvel épisode caniculaire, censé atteindre son point culminant ce lundi 18 juillet, les appareils électroniques, comme les organismes, sont mis à rude épreuve par les fortes chaleurs qui affectent leurs composants et perturbent leur fonctionnement.

Ralentissements, batterie en rade plus rapidement, écran moins lumineux, tâché ou moins réactif... Même s'ils disposent désormais de systèmes de refroidissement interne, les smartphones, comme les ordinateurs ou les consoles de jeu, ne sont pas conçus pour fonctionner sous des températures extrêmes.

L'iPhone comme les smartphones Android doivent par exemple être conservés à une température inférieure à 35 degrés pour tourner de manière optimale. "L’utilisation d’un appareil iOS dans un environnement où la température est très élevée peut entraîner une réduction permanente de l’autonomie de la batterie", peut-on lire sur le site d'Apple. Même son de cloche sur le site de Samsung, où il est inscrit qu'"il est important de prendre en compte que les hautes températures ne sont pas bénéfiques pour notre téléphone".

Lorsque la température dépasse un certain seuil, l'iPhone passe en mode économie d'énergie et affiche un message d'avertissement. Il convient alors de le placer dans un endroit frais et d'attendre qu'il refroidisse.

"Si la température intérieure de l’appareil dépasse la plage de fonctionnement normale, l’appareil protège alors ses composants internes en tentant de réguler sa température", explique l'entreprise américaine. Dans cette situation, la recharge de l'iPhone peut ralentir ou s'arrêter, l'écran peut devenir noir, le signal radio peut s'atténuer, le flash de l'appareil peut devenir inutilisable et les performances ont de fortes chances de diminuer.

Comment protéger ses appareils électroniques ?

Lorsque le mercure grimpe, il est donc important de préserver ces appareils des endroits les plus exposés au soleil. Dehors, il est recommandé de privilégier les lieux ombragés ou protégés par un parasol ou un sac. Sur la route, il est conseillé de placer un smartphone utilisé pour le guidage en mode économie et de ne pas le charger lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil. De la même manière, il vaut mieux éviter d'utiliser des applications trop exigeantes, comme les jeux vidéo, le montage vidéo ou les films en HD lorsque vous utilisez votre smartphone sur la plage en plein soleil.

Rechargez plutôt votre appareil à l'intérieur, basculé en mode avion, et privilégiez son chargeur d'origine pour éviter la surchauffe. Si malgré toutes ces précautions vous trouvez que votre smartphone chauffe trop, vous pouvez aussi retirer sa coque de protection afin d'améliorer la dissipation de la chaleur. Évitez de le placer au frigo ou de le plonger dans l'eau car les smartphones, comme les humains, sont très sensibles aux chocs de températures. Et ils ne seront plus couverts par leur garantie en cas de séjour dans l'eau.

À la maison, ordinateurs et consoles sont également sensibles aux fortes chaleurs. Pensez à dépoussiérer leur ventilateur pour faciliter leur refroidissement. Évitez de les utiliser dans des petits espaces. L'air chaud dégagé par la machine se dissipera mieux dans une pièce bien aérée. Il est aussi recommandé de ne pas les utiliser trop longtemps et en contact avec des surfaces sensibles à la chaleur, comme le plastique ou le tissu, mais d'opter plutôt pour des supports métalliques ou en bois verni. Les consoles portables ne sont pas mieux loties : Nintendo a averti récemment les utilisateurs de Switch que cette dernière est susceptible de se mettre en veille si ses entrées et évacuations d'air sont bloquées et sa température devient trop élevée.

