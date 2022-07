INVITÉ RTL - Canicule : "il faut rester le plus possible chez soi", conseille Bruno Drapron

Les fortes chaleurs se poursuivent en France et devraient battre des records ce lundi 18 et mardi 19 juillet. À Saintes, une commune de 25.000 habitants en Charente-Maritime, près de 40°C sont attendus.

Bruno Drapron, le maire de la ville explique : "Comme toujours, il faut anticiper donc notre plan communal de sauvegarde est activé. On va adapter les horaires de travail pour nos agents, on va mettre en place des salles climatisées pour la population", détaille-t-il au micro de RTL ce dimanche 17 juillet.

"On a dans nos fichiers un certains nombres de personnes qui sont repérées, qu'on va appeler (...) et surtout vérifier qu'elles prennent bien toutes les précautions, c'est-à-dire ne pas sortir, s'hydrater", poursuit le maire. Selon lui, la ville de Saintes est bien préparé et équipé pour faire face à la canicule, notamment grâce au fleuve qui traverse la commune et qui "apporte un peu de fraîcheur".

Mais Bruno Drapron prévient, "il faut malgré tout rester le plus possible chez soi parce que même à l'ombre il fera très chaud" et poursuit en conseillant "de sortir à la fraîche, en soirée".

