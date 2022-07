Ce lundi, le mercure va fortement grimper dans l'Hexagone pour atteindre des températures records dans certaines villes. On le sait, cette chaleur est dangereuse, notamment pour nos aînés qui ont moins la sensation de soif, ce qui peut conduire à la déshydratation.

Dans les Ephad, la vigilance est absolue et plusieurs mesures ont été prises pour que les résidents supportent mieux la chaleur de la journée mais aussi de la nuit. Dans cet Ehpad à Portet-sur-Garonne, située sur les berges de la Garonne, à quelques kilomètres de Toulouse, ont très chaud depuis quelques jours, surtout qu'il n'y a pas de climatisation dans les chambres. "La nuit, je laisse ouvert, mais avant de venir me coucher, je me monte le ventilateur un peu. Avec cela, ça peut aller", explique Simone, 87 ans.

La journée, il faut aussi supporter la chaleur pour correctement se réhydrater. Pour cela, l'Ephad a mis en place une climatisation dans les espaces communs et propose uniquement des activités en intérieur : "On sait que les personnes âgées ne ressentent pas le besoin de s'hydrater, donc on privilégie les aliments qui vont apporter de l'hydratation, c'est-à-dire plus de fruits de saison, des glaces, des yaourts", explique Valérie Berru, la directrice de l'établissement.

Mais cette canicule fait aussi redoubler de vigilance la dizaine d'aides soignantes présentes dans l'Ephad : "Il faut surtout passer régulièrement dans les chambres pour les faire boire, notamment car certains rouvrent les volets et les fenêtres, donc la chaleur rentre. Des fois, ce n'est pas évident à gérer", explique Nathalie.

À écouter également dans ce journal

Gironde - Selon un dernier point de la préfecture, dimanche soir, près de 13 000 hectares de forêt ont été ravagés. Mais surtout, "la situation n'est pas fixée et s'est même dégradée".



Canicule - La journée de lundi va être une des journées les plus chaudes jamais enregistrées. Face à cela, Météo-France a placé 15 départements en vigilance rouge.



Faits-divers - L'homme de 32 ans soupçonné d'avoir tué trois jeunes gens, dont un mineur de 16 ans, à coups de couteau à Angers samedi, a été mis en examen dimanche soir et placé en détention, a annoncé le parquet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info