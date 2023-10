Banque, amendes, virus... Les 5 arnaques les plus fréquentes

Les arnaques sont de plus en plus fréquentes et prennent diverses formes : mail, SMS, démarchage téléphonique. La plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui propose une assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance a reçu 280.000 demandes d'assistance l'an dernier et 3,8 millions de visites sur son site internet, soit autant que les quatre années précédentes réunies. Pour combattre ce fléau, la sensibilisation est essentielle. Or, en France, 1 Français sur 4 se sent encore insuffisamment informé, selon la plateforme Cybermalveillance. Un sentiment encore plus présent chez les 24-35 ans qui ont pourtant grandi avec internet.

Chaque année, au mois d'octobre, une campagne de sensibilisation est lancée au niveau européen pour informer le public, les entreprises et les collectivités du risque que représente cette menace. À cette occasion, RTL a réalisé, à l'aide de Jean-Jacques Latour, directeur expertise cybersécurité chez Cybermalveillance, un classement des arnaques les plus fréquentes.



1. Le hameçonnage ou "phishing"

Le hameçonnage ou "phishing" est une forme d'escroquerie où le fraudeur se fait passer pour une institution ou organisme en qui vous avez normalement confiance