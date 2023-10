Dans cet épisode, Jean-Baptiste Nicolle raconte la mésaventure de Nathalie, rapportée par le journal "La Nouvelle République". L'habitante d'Ambroise, en Indre-et-Loire, a été victime d'un piratage bancaire, particulièrement ingénieux. Tout a commencé le 28 août 2023. Dans son article, le quotidien précise que Nathalie se trouvait sur son lieu de travail quand elle a reçu un coup de téléphone.

Comme elle a reconnu le numéro de sa banque, elle a décroché. Et au bout du fil, elle a trouvé un interlocuteur qui a tout de suite su la mettre à l'aise : "Il s'est présenté comme étant un conseiller du Crédit Mutuel du service des fraudes. Il m'a donné le prénom et nom de famille de ma conseillère, ce qui m'a aussi rassurée. Il m'a demandé si j'étais disponible pour répondre à quelques questions, notamment concernant des virements bancaires qui semblaient suspects et qui auraient eu lieu pendant la nuit", raconte Nathalie.

Forcément, Nathalie a été interpellée. Sans se poser de questions, elle a suivi les instructions. Elle s'est connectée à son application. Puis, elle a validé toutes les opérations qui lui étaient demandées dans le but de sauvegarder son argent. L'homme lui a notamment fait ajouter un bénéficiaire en lui faisant croire qu'il s'agissait de l'assurance de sa banque. Le pseudo conseiller a réitéré son appel le lendemain, puis le surlendemain. À chaque fois, Nathalie a effectué les mêmes opérations. Mais, le troisième jour, elle a tout de même eu la curiosité d'aller vérifier d'elle-même sur son application.



"J'ai vu que les comptes étaient vides"

Et là, catastrophe : "J'ai vu que les comptes étaient vides, j'étais complètement paniquée. La première réaction que j'ai eu était de rappeler ma banque qui m'a tout de suite expliqué que ce n'étaient pas eux, qu'ils n'étaient pas informés et qu'il n'existait pas de service des fraudes à l'agence d'Amboise", explique-t-elle. La conseillère de Nathalie a immédiatement bloqué son compte et sa carte, mais il était trop tard. Le hacker avait déjà effectué trois virements d'un montant total de 6.000 euros. Visiblement, il était déjà impossible de récupérer les fonds. L'argent aurait été viré directement au Cameroun.

Nathalie a déposé plainte et n'a ensuite pas perdu de temps pour entamer d'autres démarches : "Je suis retournée à mon agence pour rencont