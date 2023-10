Depuis sa sortie en novembre 2022, ChatGPT, l'application qui permet de converser avec une intelligence artificielle, fait beaucoup parler d'elle. Elle pourrait devenir un allié au quotidien. Pour le découvrir, j'ai donc téléchargé ChatGPT. Le principe est simple, je pose une question à l'application sur n'importe quel thème, elle me répond. Par exemple : ce week-end, je veux aller à Honfleur avec un budget limité : quel hôtel me proposes-tu ? "Voici quelques-uns des hôtels populaires à Honfleur qui sont généralement appréciés pour offrir un bon rapport qualité-prix", répond l'application. Horaires du train, emploi du temps, un programme offert clé en main par l'application, tout ça gratuitement et surtout très rapidement. Pas besoin de passer des heures à faire des recherches sur Internet.

Autre exemple, hier soir, on s'est disputé avec un collègue. Je ne sais pas comment lui présenter des excuses. ChatGPT a une version à me proposer : "Je tiens à m'excuser pour avoir pris la dernière capsule de café. Je regrette de ne pas avoir demandé avant de la prendre. Je m'engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus". La dernière version payante va encore plus loin, si vous envoyez une photo de l'intérieur de votre frigo, l'ordinateur vous propose plusieurs recettes.

Un outil d'apprentissage

Il y a quelques mois, on pensait tous que cet outil servait surtout d'antisèche aux élèves. À Strasbourg, des étudiants avaient demandé à l'application de répondre à leur place à un examen : "92% avaient des réponses positives". ChatGPT peut surtout aider nos enfants à apprendre. Voici les explications de notre journaliste Martial You, co-auteur avec son fils du livre ChatGPT School pour les étudiants. "L'intérêt de l'intelligence artificielle et de Chat GPT c'est que vous êtes dans une discussion, la matière que vous remonte l'ordinateur, vous allez ensuite pouvoir l'interroger pour poser des questions. À partir de là, vous allez co-construire avec l'ordinateur, un travail qui est un travail d'un devoir ou d'une dissertation en français" explique-t-il.

Une révolution pour la médecine

Au CHU de Rennes par exemple, un logiciel scanne les radios et se charge lui-même de faire le diagnostic : luxation/fracture/entorse ou épanchement. S'il n'y a rien, le patient peut rentrer chez lui, ce qui permet de désengorger les urgences. Le CHU breton utilise aussi l’intelligence artificielle pour analyser les IRM de la prostate et repérer d'éventuelles tumeurs. La machine ne remplace pas l'homme pour autant, au CHU de Rennes par exemple, un vrai radiologue en chair et en os procède à un deuxième contrôle.

Pour les professionnels de santé, cet outil peut donc être une aide, mais au final rien ne remplace le diagnostic humain. Un ordinateur ne peut reproduire la complexité de la pensée humaine. Pour de nombreux experts, il faut désormais apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle pour continuer à améliorer notre quotidien.