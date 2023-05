Comment savoir si mon mail a été piraté

Les fuites de données personnelles sont malheureusement fréquentes. Il y a de fortes chances que le mail que vous utilisez pour aller sur Facebook, Gmail ou Le Bon Coin ait déjà été compromis par le passé.

Les conséquences peuvent être graves. Elles peuvent aller du simple démarchage abusif au piratage, jusqu’au vol d’identité dans le pire des cas. Et si comme beaucoup de personnes, vous avez pris la mauvaise habitude d’avoir un seul mot de passe pour plusieurs services en ligne, vous mettez en danger toute votre existence numérique.

Pour vous aider à limiter ces risques, nous allons voir dans ce nouvel épisode de "La règle d'or numérique" comment reconnaître les indices d’un piratage et comment vérifier si votre adresse est assez bien sécurisée.



Quels sont les signes qui doivent vous alerter ?

D’une manière générale, vous devez vous méfiez de toute activité suspecte. Si vous n’arrivez plus à accéder à votre compte, si des proches ont reçu des mails que vous n’avez pas envoyés, si une alerte vous indique une tentative de connexion ou un changement de mot de passe… C’est peut-être le signe que quelqu’un a pris le contrôle de votre compte.



Si vous êtes dans cette situation, il y a 2 réflexes à avoir en priorité. La première chose à faire est de changer rapidement votre mot de passe. Et faites attention à bien choisir un mot de passe suffisamment sécurisé comme nous l'expliquions dans un épisode précédent.

Ensuite, il est préférable de vous déconnecter de tous les appareils ou votre compte était activé afin d'être sûr qu'aucun tiers ne puisse continuer à y accéder sans avoir à renseigner le nouveau mot de passe. Puis reconnectez-vous avec ce dernier.

Comment savoir si son mail a déjà été piraté

Des services en ligne sont très efficaces pour vérifier si ses adresses mails ont déjà fait l'objet d'une fuite de données. Le plus connu est le site "Have I Been Pwned", qui signifie littéralement "Est-ce que je me suis fait avoir". Fondé par un ancien ingénieur de Microsoft, il recense tous les mots de passe et les mails qui ont déjà été compris dans une cyberattaque, une fuite ou un vol de données.

Ce site fonctionne simplement à la manière d'un moteur de recherche. La seule chose à faire est de renseigner votre mail ou votre numéro de téléphone. Si le site vire au rouge, ça veut dire qu’un des sites qui a vos informations a été piraté par le passé. En clair : certaines de vos données ont sans doute été diffusées sur Internet.

Si vous êtes inscrits à plusieurs réseaux sociaux depuis longtemps, il y a de fortes chances que votre mail figure dans une liste, car toutes les plateformes se sont fait pirater ces dernières années. Facebook, LinkedIn, Gmail, DailyMotion ou Snapchat… personne n’a été épargné.



Comment réagir si votre mail figure dans une liste

Que faire si votre mail figure dans uns ou plusieurs incidents ? Il convient d'abord de ne pas paniquer. Un mail compilé dans une fuite de données ne veut pas dire qu’un pirate a pris le contrôle de votre vie en ligne.



Le site vous indique quelles informations ont été piratées et en quelle année. Si la fuite remonte à plusieurs années, vous avez certainement dû changer votre mot de passe depuis. Si ce n’est pas le cas, faites-le immédiatement. Et si vous avez un doute.. faites-le aussi. Un mot de passe compromis vous expose à bien des ennuis.



La plupart du temps, seul le mail et les informations de base ont été récupérées par les pirates. Une telle fuite vous expose surtout à des phishing, ces démarchages abusifs qui imitent les mails des entreprises et des services publics pour récupérer vos données personnelles ou bancaires.



Il faut aussi avoir à l’esprit que toutes les informations récupérées par les pirates ne sont pas forcément disponibles en clair. Certains sites les cryptent pour les rendre illisibles, un standard du Web pour protéger les internautes. Mais il est possible que des indices sur les mots de passe aient été récupérés, comme votre ville de naissance ou le nom de jeune fille de votre mère. C'est pourquoi il est important de ne pas créer des mots de passe liés à des informations personnelles trop évidentes.



Retrouvez chaque semaine (l’inimitable) “Règle d’or” en podcast… et désormais son pendant Numérique consacré aux problèmes du quotidien en ligne. Comment naviguer en toute sécurité sur Internet ? Quelles sont les réglages à paramétrer pour protéger vos données personnelles ? Comment repérer les arnaques en ligne avant de tomber dans le panneau… Benjamin Hue, journaliste à RTL, répond ici aux questions que vous vous posez tous les jours sur les nouvelles technologies.