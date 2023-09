"FR-Alert" : quel est ce dispositif d'alerte massive bientôt testé dans l'Hérault ?

Pas de panique, ce n'est qu'un test. Le 13 octobre prochain, une partie des habitants de l'Hérault recevront de manière massive un message d'alerte provenant du dispositif "FR-Alert". Depuis son déploiement en juin 2022 sur l'ensemble du territoire français, le système est régulièrement testé. Le but étant, avec ce nouveau dispositif d'alerte, de prévenir les habitants d'un danger au plus vite alors que le système des sirènes d'alerte n'est pas toujours adapté dans certaines régions.

Dans quel cas "FR-Alert" peut-il être déclenché (hors exercice) ? Selon le ministère de l'Intérieur, il ne pourra être déclenché qu'en cas de "danger imminent" ou de "risque majeur" : incendie, crue, accident industriel, attaque terroriste, par exemple. Une fois activé, le système envoie "une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique" sur chaque téléphone portable présent dans la zone où le danger se trouve.

Selon le site officiel du dispositif, le dernier déclenchement "FR-Alert" remonte au 11 septembre dernier, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Les autorités avaient activé le système en raison d'un épisode orageux ayant conduit Météo-France à placer le département en vigilance orange. Entre les véritables déclenchements et les exercices, près d'une centaine d'activations ont eu lieu entre l'automne 2022 et septembre 2023.



Une notification pour savoir réagir en cas d'alerte

Rassurez-vous, cependant, l'État ne géolocalise pas chaque téléphone portable détenu en France. Concrètement, les alertes sont envoyées aux "antennes relais des opérateurs de téléphonie". Ce sont elles, ensuite, qui remettent l'alerte sur les téléphones qui sont situés à proximité. L'objectif avec ce système étant d'alerter seulement les populations pouvant faire à un danger sans créer, inutilement, un vent de panique sur l'ensemble du territoire national.



Voici une notification d'exemple qui pourra être envoyée face à un danger grave et mettant en jeu la vie des personnes. Crédit : Ministère de l'Intérieur

Le jour où "FR-Alert" sera utilisé pour un "vrai" risque majeur ou un "vrai" danger imminent, il est important de savoir les informations qui seront transmises. Selon le site officiel et le ministère de l'Intérieur, les notifications contiendront plusieurs détails capitaux : la nature du risque, l'autorité qui a émis l'alerte, la localisation la plus précise possible du danger ainsi que l'attitude qu'il faut adopter