Astéroïdes : tout savoir sur Nereus, SD220 et Apophis, qui vont "frôler" la Terre

Grand comme la Tour Eiffel, Nereus va passer très proche de la Terre ce samedi et dans moins d'une semaine, ce sera SD220, encore plus grand et en forme d'hippopotame. Ces astéroïdes vont passer entre 4 et 6 millions de kilomètres de la Terre. Cela paraît loin, pourtant, ils sont classés comme "potentiellement dangereux".

Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris-Meudon, explique ce classement : "En cas d'impact, sa taille fait que les dommages causés sur la Terre seraient quand même significatifs. Ce serait la destruction d'une ville si jamais l'astéroïde tombe sur une zone habitée, voire à l'échelle d'une région complète".

C'est pour cela que ces gros cailloux, venus de très loin entre Mars et Jupiter, sont surveillés comme le lait sur le feu. "Au fil des années et des siècles, quand un satellite passe relativement proche de la Terre, les perturbations du champ de gravité peuvent amener la trajectoire à être un peu modifiée. On a le temps de le voir venir, mais ce sont des objets qui sont malgré tout sous surveillance pour vérifier que les trajectoires sont suffisamment stables", précise encore l'astronome.

Et en mars 2022, Apophis et ses 350 mètres de diamètre, lui, nous frôlera à moins de 36.000 km de la Terre. Ce serait, en plus, un vendredi 13.