La planète Jupiter percutée par un objet non identifié

Un nouvel impact a été observé sur la planète Jupiter dans la nuit de ce 14 septembre par un astronome brésilien nommé José Luis Pereira, depuis Sao Paulo. Il est environ 00h39, heure française (22h39 au Brésil), lorsqu'un objet non-identifié s'est en effet écrasé sur la "géante gazeuse", provoquant un flash lumineux durant environ deux secondes. Un choc qu'a également enregistré l'équipe de la SLA (Société lorraine d'astronomie) en mission à l'observatoire Astroqueyras de Saint-Véran (Hautes-Alpes).

C'est Futura Sciences qui révèle cette nouvelle collision cosmique pour le moins assez rare puisque qu'il s'agit seulement du huitième impact répertorié sur Jupiter sur ces deux dernières décennies. Le plus connu et médiatisé fut celui de la comète Shoemaker-Levy 9 observé en juillet 1994. S'il est encore trop tôt pour déterminer quel type d'objet est à l'origine de cet impact, spaceweather.com avance qu'"un astéroïde d'une centaine de mètres ferait l'affaire", et non une comète.

L'étude d'un tel impact n'est pas le même pour les scientifiques que sur une planète solide. Jupiter est en effet une planète géante faite de gaz. Elle est composée uniquement, comme le Soleil, d'hydrogène et d'hélium et se différencie donc des planètes dites "telluriques" telles que la Terre, Mars, Vénus et Mercure qui ont une surface solide. Uranus, Neptune et Saturne sont les autres géantes gazeuses du Système solaire.