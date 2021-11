La Lune possèderait assez d'oxygène pour y respirer pendant 100.000 ans

Et si la Lune était une gigantesque réserve à oxygène ? Alors que certains ambitionnent de coloniser Mars, la Lune devrait avoir à nouveau la visite de l'Homme dans les années à venir. Le retour d'humains sur la Lune a été retardé de 2024 à 2025 "au plus tôt", selon la Nasa. Le programme "Artémis 3" devrait emmener des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis "Apollo 17" en 1972.

Alors que cette mission se prépare, des chercheurs l'Université de Washington à St. Louis ont fait des découvertes concernant la composition de la Lune. En effet, celle-ci est irrespirable, son atmosphère étant composée d'hydrogène, de néon et d'argon, mais elle pourrait renfermer de l'oxygène, en grande quantité. Selon le site Futura Sciences, le régolithe lunaire, à savoir la couche rocheuse qui recouvre la surface de la Lune, renfermerait beaucoup d'oxygène.

Le magazine spécialisé explique que l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Nasa sont en train de développer des technologies afin de pouvoir extraire cet oxygène du régolithe lunaire. Les chercheurs de l'Université de Washington à St. Louis estiment que dans ces roches, l'oxygène est l'élément chimique le plus abondant, entre 41 et 45 %.

Assez d'oxygène pour y respirer pendant 100.000 ans

Il est difficile pour les chercheurs d'estimer précisément la profondeur de cette couche rocheuse, mais ils estiment qu'un mètre cube de régolithe contient 1,4 tonne de minéraux, soit 630 kilogrammes d'oxygène environ, ce qui est assez pour permettre à une personne de respirer pendant environ deux ans, précise Futura Sciences.

En comptant sur 10 mètres de profondeur de régolithe, la Lune aurait ainsi en son sol, assez d'oxygène pour permettre à 8 milliards de personnes de respirer pendant 100.000 ans. Tout cela serait évidemment dépendant de notre capacité à extraire cet oxygène ces roches. Le grand débarquement lunaire devra encore patienter.