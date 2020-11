Arrivée de la 5G : qu'est-ce que cela va changer pour le consommateur ?

publié le 17/11/2020 à 13:01

La 5G, prouesse pour certains et polémique pour d'autres, est annoncée comme le catalyseur de la prochaine "révolution industrielle". Ce mercredi 18 novembre, la nouvelle génération des réseaux mobiles 5G sera effective en France, mais qu'est-ce que cela va changer pour le grand public ?

Soyons honnête, à très court terme, il n'y aura pas de différence flagrante pour les consommateurs, comme cela a précédemment été le cas lors du passage de la 3G à la 4G. "Elle sera dans un premier temps une 4G améliorée apportant beaucoup plus de débit et de capacité", a expliqué l'Arcep, le régulateur des télécoms. En effet, si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit jusqu'à 10 fois plus rapide, les opérateurs comptent avant tout sur son lancement pour réguler l'augmentation du trafic et éviter la saturation de leurs réseaux mobiles.

"Aujourd'hui dans les forfaits 5G qui sont lancés, on ne voit pas de services nouveaux qui sont inclus hormis plus de data (données) disponibles", indique Guillaume Vaquero, analyste télécoms au cabinet Wavestone. Toutefois, la promesse d'un accès plus fluide aux contenus en haute définition ou aux jeux vidéo en streaming peut rapidement devenir une réalité.

Va-t-il falloir changer de téléphone ou d'abonnement ?

Afin de pouvoir profiter de la 5G, les consommateurs devront s'équiper d'un smartphone compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile. À cela, il va également falloir souscrire à un nouvel abonnement adapté.

Si Samsung et Huawei, les deux plus gros vendeurs de smartphones dans le monde, ont sorti leurs premiers modèles 5G au printemps-été 2019. Apple a dévoilé sa première gamme d'iPhone 5G début octobre, soit plus d'un an après des deux rivaux, à des prix de base allant de 699 à 1.099 dollars.

Selon les prévisions du cabinet Futuresource, les ventes dans le monde de smartphones 5G passeront de 145 millions de combinés en 2020 à 303 millions en 2021, et 515 millions en 2022. Toutefois, l'arrivée de la 5G ne signifie pas la disparition des réseaux "préexistants" tels que la 2G, Edge, la 3G ou encore la 4G. Ainsi, il sera toujours possible de les utiliser en fonction du type de téléphone, du forfait et de la couverture disponible localement.

Par ailleurs, l'accord "New Deal Mobile", signé en janvier 2018 entre le gouvernement, l'Arcep et les opérateurs, a pour projet de résorber les "zones blanches" en France, autrement dit les territoires non couverts par les réseaux mobiles de dernières générations, et ce, d'ici à 2022. Ainsi, les opérateurs ont l'obligation d'équiper en 4G 75% de leurs infrastructures mobiles existantes situées en zones blanches au 31 décembre 2020.

Le 100% 5G à l'horizon 2022-2023

Si dans l'immédiat le consommateur ne sera pas réellement impacté par le passage à la 5G, cette technologie a vocation à évoluer. Ainsi, cette nouvelle génération de réseau mobile verra ses performances considérablement progresser en 2022 au mieux, notamment en termes de débit et de latence.



En effet, dans un premier temps, les antennes 5G seront installées à partir d'infrastructures 4G. Elles ne pourront délivrer leur pleine mesure qu'une fois qu'elles seront sur une infrastructure réseau 100% 5G. C'est donc lors de cette deuxième phase de déploiement, à l'horizon 2022-2023, que les grandes promesses industrielles de la 5G sont censées se concrétiser. Parmi elles, on note la voiture autonome, les usines robotisées, la santé connectée ou encore les opérateurs chirurgicales à distance.



L'évolution des réseaux mobiles à été progressive : la première permettait de téléphoner, la 2G d'ajouter du texte, la 3G d'envoyer des images et la 4G de développer l'internet mobile. Ainsi, la 5G connectera tout ce qui ne l'est pas encore actuellement. Elle permettra, entre autre, de multiplier par 10 le nombre d'objets connectés simultanément sur le même réseau.