La nouvelle version de l'application Apple Plans arrive en France. Plusieurs mois après les États-Unis et la plupart de nos voisins européens, la mise à jour du service de cartographie de l'iPhone est disponible ce vendredi 8 juillet pour proposer aux utilisateurs français une expérience de navigation plus précise et plus immersive avec des vues complètes des villes et de leurs principaux centres d'intérêt. La mise à jour est censée s'installer automatiquement sur un iPhone ou un iPad connecté à Internet.

Lancé en 2012, Apple Plans n'a jamais réussi à sortir de la nasse face à la popularité de services comme Google Maps, qui propose déjà la plupart de ces fonctionnalités et revendique plus d'un milliard d'adeptes à travers le monde, ou Waze, aux fonctionnalités sociales plus avancées.

Désireux de rattraper son retard, Apple est reparti de zéro il y a quatre ans et a entrepris de mettre en place son propre système de cartographie de la planète avec ses voitures dédiées équipées de caméras et LIDAR. Une trentaine de localités françaises ont bénéficié de ce travail ces dernières semaines, de Paris à Marseille, en passant par Lyon, Lille, Nice et Bordeaux mais aussi Strasbourg, Montpellier, Saint-Etienne, Pau, Toulouse et Poitiers.

Des cartes en 3D plus riches et plus précises

Les utilisateurs français peuvent désormais profiter des cartes redessinées par l'entreprise américaine avec de nouvelles vues en trois dimensions offrant davantage de détails et d'informations sur les routes, les bâtiments, les parcs ou les quartiers mais aussi les lieux publics comme les centres commerciaux, les gares ou les aéroports, dont l'intérieur a lui aussi été cartographié pour montrer l'emplacement des sorties, des commerces ou des toilettes et optimiser la navigation des usagers. Apple a aussi passé en revue les campagnes et les littoraux du pays pour offrir des vues détaillées des ports de plaisance ou de lieux emblématiques, comme le Mont Saint-Michel.

Le mode Look Around permet d'explorer une ville depuis son ordinateur Crédit : Apple

Autre nouveauté, Apple Plans introduit le mode "Look Around" ("Regarder autour de vous"), fonctionnalité inspirée de Google Street View qui permet d'explorer une ville directement depuis chez soi avec des images interactives des rues et des photographies en 3D. À Paris, Marseille, Lyon et Nice, les piétons pourront bénéficier d’indications en réalité augmentée avec des indications étape par étape en se localisant en scannant les bâtiments alentours avec leur smartphone.

La mise à jour met aussi l'assistant virtuel Siri à contribution pour rechercher les informations relatives aux réservations d'avion dans Mail, Calendrier ou Wallet et afficher automatiquement l'heure de départ, le terminal et la porte d'embarquement ainsi que les perturbations éventuelles le jour du vol. Siri va également fournir des indications vocales plus naturelles en français lors de la navigation en voiture.

Sans aller aussi loin que les guides locaux de Google Maps et certaines applications touristiques, Apple va aussi laisser la possibilité à ses utilisateurs de créer des listes de lieux favoris qu'ils pourront ensuite partager avec leurs proches pour retrouver facilement les lieux les plus utiles de leur quotidien ou les bonnes adresses à explorer en ville ou en voyage.

Apple Plans va permettre de programmer des itinéraires comptant jusqu'à quinze étapes cet automne Crédit : Apple

Apple Plans bénéficiera d'une nouvelle mise à jour lors du lancement d'iOS 16 cet automne qui apportera plusieurs améliorations comme la possibilité de programmer jusqu'à quinze étapes à l'avance dans un itinéraire (à la Mappy), l'intégration renforcée de Siri pour ajouter facilement des étapes sur la route en voiture, et un mode plus complet dans les transports en commun. L'ajout des cartes de transport et la recharge de leur solde depuis le Wallet de l'iPhone n'est pas attendu en France avant l'année prochaine en revanche.

