Waze, Coyote, TomTom... Ce qui va changer sur le signalement des contrôles

Fin du signalement des radars et des contrôles routiers sur Waze, Coyote et Tom Tom

C'est un changement qui a été plusieurs fois annoncé et qui rentre en vigueur ce lundi 1er novembre. Les signalements de contrôles de police réalisés à l'aide d'applications comme Waze, Coyote ou TomTom vont désormais être encadrés avec plus de sévérité. Une réglementation qui ne s'appliquera cependant que dans certains cas de figure, explique Yves Carra, président de l'Automobile Club Association.

"Les contrôles ne concernent que les taux d'alcoolémie et les drogues, pas la vitesse", précise le représentant associatif. Une décision prise, assure-t-il, car la vitesse "n'est pas la cause principale d'accident" et que les signalements de radars incitent les usagers à ralentir et seraient donc finalement vertueux.

Sur décision du préfet ou du ministère de l'Intérieur, des "zones blanches" pourront être déployées, empêchant les signalements pour une durée maximale de deux heures, "dans un rayon de 2km autour du contrôle dans les agglomérations, et 10km hors agglomération", précise Yves Carra. Ces "zones blanches" ne pourront cependant pas être mises en place sur les routes nationales et les autoroutes.

La mesure sera-t-elle appliquée dès ce lundi ? "Juridiquement tout est prêt, et les applications disent qu'elles sont prêtes aussi, mais le cahier des charges précis n'existe pas", souligne Yves Carra. Il estime cependant que cela devrait changer rapidement.