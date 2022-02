L'iPhone pourra servir de passe Navigo en 2023, les smartphones Android dès cet été

C'est l'aboutissement d'un long tunnel de négociations entre Apple et la région Île-de-France. D'après une information du Parisien, confirmée par RTL, la marque américaine et Île-de-France Mobilités ont conclu un accord pour permettre aux utilisateurs d'iPhone d'utiliser leur appareil pour accéder aux transports en commun francilien à partir de 2023. Après une phase de test menée cette année, l'iPhone (a priori à partir de la version 7) et l'Apple Watch pourront remplacer le passe Navigo et les tickets imprimés sur papier pour accéder au métro, au RER et au bus sur le réseau régional.

Les clients de la marque à la pomme pouvaient déjà acheter ou recharger leur abonnement transport sur leur iPhone depuis le début d'année 2021. À partir de l'année prochaine, l'ensemble des titres de transport pourront être achetés avec Apple Pay et conservés sur le portefeuille numérique Apple Wallet de l'iPhone. Apple et Île-de-France Mobilités se sont mis d'accord sur un contrat de cinq ans qui porterait sur un budget pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros équivalent à celui alloué au développement des services pour les appareils Android.

La fonction sera disponible sur Android dès cet été

Cet accord est une étape supplémentaire vers la dématérialisation des titres de transport en Île-de-France. La région permettait déjà depuis 2019 aux propriétaires de certains smartphones Samsung d'utiliser leur appareil pour acheter, recharger, stocker et utiliser leurs titres et abonnements sur le réseau de transports en commun. Île-de-France Mobilités confirme à RTL que cette possibilité sera généralisée à plus de 90% des smartphones Android cet été. Les appareils utiliseront la technologie HCE, qui permet de simuler une carte électronique de transport pour valider l'accès face aux terminaux de contrôle.