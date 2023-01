Voici pourquoi la respiration lente et profonde permet de déstresser

La respiration joue sur notre forme physique, mais aussi sur notre santé mentale. Bien respirer permet de se sentir globalement mieux. Une nouvelle étude confirme les bienfaits de la respiration lente et profonde. Des chercheurs britanniques ont analysé plus d’une dizaine d’essais regroupant au total 785 personnes. Ils ont mis en évidence les effets antistress d’exercices de respiration lente. Les bénéfices étaient plus importants quand les exercices respiratoires étaient pratiqués seul plutôt qu’en groupe.

De nombreuses disciplines de bien-être encouragent depuis longtemps à respirer profondément. Souvent, au début d’un cours de yoga, de relaxation ou de méditation, on nous encourage à prendre quelques inspirations profondes. La respiration est utilisée depuis longtemps de façon empirique pour apaiser le corps et l’esprit.

Mais ce qui est nouveau, c’est que les scientifiques démontrent ses bienfaits, cherchent à évaluer les différentes techniques respiratoires. Ils essaient aussi de comprendre par quels mécanismes la respiration agit sur le cerveau.



Une action directe sur le cerveau

Lorsque nous respirons profondément, les poumons absorbent plus d’oxygène, le système nerveux se calme, le rythme cardiaque ralentit, les muscles se détendent, et le cerveau à son tour s’apaise.

Mais la respiration est aussi capable de moduler directement l’activité cérébrale. Les neurones communiquent entre eux par des signaux électriques. Ces signaux prennent la forme d’ondes émises à différentes fréquences selon l’activité du cerveau.

Une respiration lente et profonde synchronise les ondes cérébrales. Et de cette façon, elle améliore la communication entre les différentes parties du cerveau. Elle permet d’avoir l’esprit plus détendu, de mieux contrôler ses pensées et ses émotions.



Gonfler le ventre pour laisser entrer plus d'air dans les poumons

Respiration profondément, c’est pratiquer la respiration abdominale. On inspire par le nez et on commence par gonfler le ventre comme si on l’emplissait d’air, puis on gonfle la poitrine. Gonfler le ventre permet au diaphragme de descendre et de laisser entrer plus d’air dans les poumons. Ensuite, on expire lentement en commençant par vider le ventre, puis la poitrine. Cette respiration profonde doit se faire lentement.

Une respiration lente correspond à environ 6 cycles respiratoires par minute alors qu’une respiration normale en compte entre 12 et 20. Et il suffirait de respirer lentement 5 minutes par jour pour se sentir mieux.

La respiration lente plus efficace que la méditation



Dans une autre étude, des chercheurs de l’Université de Stanford en Californie ont, en effet, montré que seulement 5 minutes de respiration contrôlée par jour permettent au bout d’un mois de réduire son niveau de stress et d’anxiété. C’est même plus efficace que la méditation de pleine conscience. La respiration la plus performante était une respiration lente avec une expiration plus longue que l’inspiration. Par exemple, on inspire 4 secondes et on expire 6 secondes.

Pour un meilleur bien-être, c’est donc simple, il suffit de respirer. Reste maintenant à faire le plus difficile : arriver à prendre chaque jour 5 minutes pour soi.



