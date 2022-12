Pourquoi le tricot est excellent pour la santé mentale ?

Le tricot est redevenu à la mode, notamment auprès des jeunes. Tricoter n’est pas seulement utile. C’est une activité qui fait un bien fou, un formidable moyen de lutter contre le stress et l’anxiété. En plus, on peut pratiquer n’importe où. On peut sortir sa pelote chez soi, mais aussi dans les transports en commun, les cafés, les salles d’attente, et même sur des tribunes, comme l’a fait pendant un moment off le champion du monde du plongeon, Tom Daley, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021.

En quoi est-ce une bonne activité antistress ? Tricoter permet de garder l’esprit occupé. Quand on est débutant, enchaîner les mailles exige une telle concentration que cela ne laisse pas de place pour ressasser ses problèmes. Le tricot, c’est donc excellent pour arrêter de ruminer.

Tricoter pour déstresser

Il permet de s’apaiser, et comme il occupe aussi les mains, il pourrait également aider certaines personnes à se libérer d’habitudes destructrices, comme le tabagisme ou les crises d’hyperphagie. Il est, en effet, difficile de fumer ou de manger en tricotant. Une étude américaine menée auprès de femmes souffrant de troubles alimentaires a montré que tricoter leur avait permis de mieux gérer leur anxiété.

Quand on tricote on se focalise sur ce que l’on fait, cela permet de se libérer de ses pensées négatives, mais aussi de se déconnecter du monde qui nous entoure, et donc de pleinement se relaxer.



Tricoter, c'est comme méditer

On dit du tricot que c’est le nouveau yoga ou une forme de méditation. Tricoter fait faire des petits mouvements répétitifs avec les aiguilles. En cela, le tricot s’apparente à une activité méditative. Il permet de se détacher de ses pensées et d’avoir un meilleur état émotionnel. Si Tom Daley est la star du plongeon, c’est peut-être parce qu’il est aussi un fan du point mousse. Cela lui a certainement permis de mieux se concentrer et de maîtriser son stress quand tout se joue en quelques secondes. En tout cas, Il a confié que le tricot l’avait aidé à décrocher sa médaille d’or.



Une activité qui améliore l'estime de soi

Tricoter, c’est faire quelque chose de ses mains et cela procure de la satisfaction. C’est valorisant de voir son travail progresser, d’arriver à maîtriser un geste qui, au départ, pouvait nous sembler difficile. De nos jours, on peut avoir l’impression que beaucoup de choses nous échappent, qu’elles sont incontrôlables. Alors, passer du temps sur quelque chose que l’on peut contrôler réduit notre sentiment d’impuissance et améliore notre bien-être.

Tout cela renforce l’estime de soi. Et on se sent encore plus valorisé quand l’écharpe, les mitaines, ou le pull que l’on a confectionnés sont appréciés par d’autres, encore plus quand il s’agit de personnes qui tricotent et qui savent évaluer le travail réalisé. D’ailleurs aujourd’hui, on peut tricoter en solo mais aussi en groupe. On voit fleurir des cafés-tricot ou des clubs de tricot où l’on peut échanger des conseils et s’entraider. Tricoter dans une ambiance conviviale, ça aussi, c’est bon pour le moral !

Alors, si vous avez envie de vous lancer, sachez qu’il existe aussi plein de tutos sur Youtube.



