Katalyn Kariko et Drew Weissman ont obtenu le 2 octobre 2023, le prix Nobel de médecine. Leurs travaux ont ouvert la voie aux vaccins à base d’ARN messager contre la Covid, avec l’efficacité que l’on connait. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui se méfient de ces vaccins à ARN messager, ils disent que ça changerait notre ADN, notre patrimoine génétique. Une petite clarification n’est pas superflue. Quelle différence entre ADN et ARN messager ?

En deux mots, l’ADN c’est la molécule qui contient en effet notre patrimoine génétique. Vous voyez le dessin, ce sont deux brins enroulés l’un autour de l’autre, en double hélice. Nous avons au cœur de chacune de nos cellules, dans le noyau, un exemplaire de cet ADN. Un ADN qui est unique pour chacun d’entre nous. Il contient toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner notre corps, à commencer par la fabrication des protéines, ces ouvrières du corps.

L’ADN c’est un peu comme des modes d’emploi attachés tous ensemble dans un coffre, et qui ne sortiraient jamais du coffre ! Alors dans le noyau, des enzymes fabriquent, à la demande, des duplicata de ces modes d’emploi. Ces duplicata sortent du noyau, et vont dans le reste des cellules, donner des instructions à des ouvriers spécialisés qui vont fabriquer les protéines. Les originaux restent, en quelque sorte, au coffre, ce qui permet de les préserver. Les duplicatas fabriqués à la demande, ce sont les ARN messagers : messagers, car ils transmettent à la cellule des messages de l’ADN.

Les recherches sur l'ARN messager

Ces ARN messagers, et leur rôle, ont été découverts par 3 Français dans les années 60, Jacques Monod, François Jacob et François Gros, les deux premiers ayant d’ailleurs eu le prix Nobel. Par la suite, des chercheurs comme Kariko et Weissman, ont eu l’intuition de se servir d’ARN messager pour donner directement à nos cellules l’ordre de fabriquer des protéines d’un microbe pathogène, afin d’apprendre à notre système immunitaire à les reconnaître et à les combattre, ce qui est le principe même d’un vaccin.

Mais il leur a fallu 20 ans de recherche pour parvenir à donner une forme stable à ces ARN messagers, sans que nos cellules les détruisent après injection, ouvrant la voie à la mise au point des vaccins lors de l’arrivée de la Covid-19.

L'ARN messager ne modifie en rien notre génome. Quand vous faites une photocopie d’un livre, et que vous lisez cette photocopie, ça ne change pas le contenu du livre original, on est d’accord ? Je vous le rappelle : l’ADN reste au coffre, dans le noyau, dans la cellule. Les ARN messagers des vaccins, eux, agissent directement dans la cellule, à l’extérieur du noyau, sur les ouvriers qui fabriquent les protéines. Je le souligne d’autant qu’on sait très bien modifier l’ADN, par d’autres techniques, c’est ce qu’on appelle la thérapie génique, mais ici, il n’en est pas question.

Les vaccins à ARN messager ont un énorme avantage par rapport aux vaccins classiques. D’abord une mise au point rapide : il a fallu quelques mois pour les premiers, après l’identification du virus de la Covid, et depuis, la recherche a avancé à pas de géants, on en est au stade des essais pour des vaccins contre la grippe et le VIH, et on prévoit l’arrivée de vaccins ARN contre la dengue, le zika, l’herpès, le paludisme et même le cancer du pancréas. Cela valait bien un prix Nobel !