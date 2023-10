Allergie aux chats : l'espoir d'un nouveau traitement

Une société franco-canadienne teste actuellement chez des adultes un vaccin contre l’allergie aux chats qui est courante. Elle concerne au moins un million de personnes en France. Et comme toute allergie, elle donne des symptômes gênants. Lorsqu'on est allergique au chat, on peut avoir le nez bouché ou qui coule, les yeux qui piquent et larmoyants, la gorge irritée et de la toux... Des démangeaisons et des éruptions peuvent apparaître sur le visage ou les bras, lors de contacts avec le chat. Dans les formes plus sévères, on peut faire une crise d’asthme. "L’allergie aux chats peut être responsable d’asthme persistant, précise le Dr Madeleine Epstein, allergologue. C’est un vrai problème de santé publique."



Quand on est allergique aux chats, on est en fait allergique le plus souvent à une protéine, la protéine Fel D1 présente notamment sur la peau et dans la salive du chat. Elle se retrouve sur ses poils qui diffusent dans la maison. Les réactions allergiques proviennent de l’inhalation de particules portant cette protéine. "Le candidat vaccin actuellement expérimenté à Londres déclenche la production d’anticorps capables de bloquer la réaction allergique", explique le Dr Epstein. Une seule injection pourrait stopper la réaction allergique pendant plusieurs mois. Ce serait donc un vaccin thérapeutique.



C’est différent de la désensibilisation qui n'a pas le même mécanisme. La désensibilisation, elle, consiste à administrer sous la langue des doses croissantes d’un mélange d’allergènes pour réduire la réponse allergique. Se faire désensibiliser demande beaucoup de temps. Cela peut prendre plusieurs mois. "Cela fonctionne dans environ 80% des cas, mais on peut encore avoir des symptômes même s’ils sont moins importants qu’avant", souligne l’allergologue.

Ne pas dormir avec son chat

Actuellement, on dispose aussi de traitements qui soulagent les symptômes, mais qui ne s’attaquent pas à la cause. Selon l’organe atteint, le nez, les yeux, la gorge... cela peut être des antihistaminiques, des corticoïdes locaux, les traitements de l’asthme.

On peut aussi prendre certaines mesures pour essayer de réduire les réactions allergiques. Une mesure importante, c’est d’interdire au chat l’accès à la chambre à coucher. Il faut, bien sûr, aérer son logement au moins 20 minutes chaque jour, passer souvent l’aspirateur et nettoyer fréquemment les revêtements textiles, enlever les tapis et autres tissus qui prennent la poussière, se laver les mains après chaque contact avec le chat.



Existe-t-il des chats hypoallergéniques ?

Tous les chats peuvent provoquer une allergie. Mais il y a effectivement des races de chats qui sont considérées comme plus hypoallergéniques. Ces chats produisent en plus faible quantité la protéine le plus souvent responsable de l’allergie. C’est, par exemple, le cas du Sphinx, ce chat nu, sans poils, du Sibérien, du Javanais, et du Balinais, qui ressemble au Siamois mais avec des poils plus longs.