Grippe : tout savoir sur la vaccination qui débute ce mardi

En 2022, l'épidémie de grippe a duré 19 semaines, avec un pic d'activité pendant la période de Noël. Au total, il y a plus de 2 millions de Français qui ont consulté un médecin pour syndrome grippal l'an dernier. Cette épidémie a eu un impact sur l'hôpital puisque le virus a causé 111.000 passages aux urgences et 1505 décès. C'est peu par rapport à d'autres années, puisque le nombre de cas graves de la grippe dépend des saisons et du virus en circulation. En moyenne, 9.000 personnes meurent de la grippe chaque année.

C'est donc pour éviter donc un bilan trop lourd que la campagne de vaccination débute ce mardi 17 octobre 2023. Celle-ci s'étalera jusqu'au 31 janvier 2024. Le vaccin est fortement recommandé à tous les plus de 65 ans, mais également aux enfants à partir de deux ans, une nouveauté cette année.

La vaccination leur est désormais conseillée parce que ce sont les moins de quinze ans qui ont été les plus contaminés l'an dernier. Le vaccin est aussi recommandé aux femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse. Il protège la maman, mais aussi le nouveau-né pendant ses six premiers mois.

Ce vaccin est également recommandé aux personnes souffrant d'obésité, d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, ainsi que certains malades chroniques comme les diabétiques, les asthmatiques ou encore les immunodéprimés. Enfin, l'entourage des plus fragiles est aussi appelé à se faire vacciner. Cela concerne donc la famille proche des nourrissons de moins de six mois ou d'une personne gravement malade, mais aussi tous les soignants et les aides à domicile.

Les contre-indications de ce vaccin

Le vaccin anti-grippal comporte très peu de contre-indications, mais si vous avez eu déjà une forte réaction allergique suite à une injection, il vaut mieux en parler avec son médecin avant de se faire vacciner. Comme pour la plupart des vaccins, il faut simplement éviter de se faire vacciner un jour où on a de la fièvre, parce que juste après l'injection dans 5 à 10 % des cas, on peut avoir des courbatures ou un peu de fièvre. Il est préférable d'attendre d'alle