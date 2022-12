Cancer de la peau : bientôt un vaccin grâce à l'ARN messager ?

Aura-t-on bientôt un vaccin contre le cancer ? L'hypothèse est de plus en plus sérieuse après cette annonce, ce mardi 13 décembre, des laboratoires Moderna et Merck : ils affirment avoir obtenu des résultats préliminaires positifs pour leur vaccin à ARN messager en cours de développement contre le cancer de la peau.

Les vaccins à ARN messager, contrairement aux autres technologies plus classiques, ne contiennent pas de virus, mais une molécule qui ressemble au virus. Cette molécule va tromper notre organisme, qui croit être infecté et donc se met à produire des anticorps.

Ce vaccin ARN sur lequel travaillent les laboratoires Moderna et Merck est un vaccin thérapeutique et non pas préventif. Cela signifie qu'il est destiné à des patients chez qui on a déjà diagnostiqué un cancer à un stade avancé. Il leur serait injecté après l'opération chirurgicale pour enlever le mélanome, et permettrait d'éviter une récidive.

Cette découverte constituerait un progrès médical considérable, car après un mélanome de stade 4, le taux de survie des patients à 4 ans n'est que de 16%.

Des essais cliniques très encourageants

Selon les deux laboratoires, les essais cliniques ont démontré que ce vaccin permet de diviser quasiment par 2 le taux de récidive et de mortalité.



Il faudra cependant encore plusieurs années d'études avant une éventuelle mise sur le marché de ce vaccin thérapeutique : Il n'est aujourd'hui qu'en phase 2, et n'a été testé que sur un échantillon de 150 patients. La phase 3, qui pourrait débuter en milieu d'année 2023, doit permettre de le tester sur un plus grand nombre de malades, pour évaluer son efficacité à plus grande échelle. Cette phase 3 devrait durer au moins 3 ans.

Merck et Moderna ne sont pas les seuls à travailler sur un vaccin contre le cancer de la peau : BioNTech a aussi un sérum contre les récidives de mélanomes, actuellement en phase 2, et lui aussi réalisé à base d'ARN messager. L'entreprise promet la mise sur le marché de son vaccin d'ici à 2030.

L'ARN messager pour vacciner contre d'autres cancers

La technologie ARN messager est connue par le grand public depuis la pandémie de Covid, mais elle a, en réalité, été découverte dans les années 1960, et les scientifiques ont prouvé son efficacité depuis les années 90. Cela fait donc de nombreuses années que les laboratoires tentent de mettre au point des vaccins contre plusieurs types de cancer.

La pandémie de Sars-Cov-2 a donné un élan colossal à tous les projets de recherche sur les vaccins constitués à base d'ARN messager… Notamment, car les milliards de doses anti-Covid injectées partout dans le monde ont confirmé à grande échelle la fiabilité de cette technologie.

Parmi les autres vaccins contre le cancer actuellement à l'étude : les laboratoires Merck et Moderna travaillent sur un vaccin pour éviter les récidives du cancer des poumons, il est aujourd'hui en phase 2, comme le vaccin contre le cancer de la peau. Par ailleurs, la Ligue contre le cancer finance aujourd'hui 6 autres projets de vaccins, contre les cancers colorectaux, de la prostate, des cancers ORL et contre la leucémie.

