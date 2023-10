Télétravail et douleurs au dos : comment y remédier

Il n’y a pas une seule cause, mais des facteurs favorisants. Le premier, ça parait évident, c’est l’ergonomie du poste de travail. Si vous êtes mal installé, sur la table à manger au lieu d’un bureau, avec une chaise au lieu d’un fauteuil, on comprend assez facilement que ces mauvaises conditions favorisent les mauvaises postures.

Bien s’installer est très important. Bien souvent, le télétravail se fait un peu n’importe où en plein milieu de la cuisine, dans le salon ou même dans la chambre. Or, dans cette étude, un des facteurs qui limitent les risques d’avoir mal de dos, c’est le fait d’avoir une pièce dédiée au télétravail. L’espace bureau que vous avez au travail doit être reproduit à la maison.



Trois autres facteurs ont été mis en évidence pour prévenir les douleurs de dos. C’est le fait d’avoir une chaise de bureau adaptée. On peut le comprendre pour la posture. Mais aussi le fait d’avoir un deuxième écran d’ordinateur et un clavier.



Le stress est aussi un facteur de risque

Souvent, les gens se contentent de leur petit écran d’ordinateur portable tourné vers le bas qui force les cervicales à être inclinées vers le bas et qui favorise les douleurs ensuite. Un vrai clavier et une souris limitent quant à eux notamment les contractures des muscles que vous avez entre l’épaule et les cervicales, qu’on appelle les trapèzes.

Donc on s’installe correctement avec une bonne chaise, un bon ordinateur avec un ou deux écrans, un bon clavier. Mais en réalité, ce n’est pas tant le fait d’être mal installé qui pose problème que la satisfaction liée aux conditions de travail. Je m’explique, si vous êtes bien installé, au calme comme il faut, votre travail sera plus agréable, vous serez surement plus rapide et vous vous sentirez mieux. Vous aurez donc moins mal au dos.

À l’inverse, si vous êtes mal installé, que les enfants hurlent à côté, vous aurez beaucoup plus de stress et de pression qui sont des facteurs de risques de douleur du dos. C’est d’ailleurs pour ça qu’on utilise l’expression "en avoir plein le dos".

Bien s'installer, de vraies pauses et un peu d'exercice

Et être assis toute la journée en télétravail, ce n’est pas terrible non plus. Là encore, ce n’est pas tant la position assise que de garder la même position en permanence. Demandez aux serveurs, aux vendeurs ou aux vigiles qui sont debout toute la journée s’ils n’ont pas mal au dos. Vous verrez qu’ils souffrent autant que la caissière, le chauffeur taxi, ou le cadre, qui restent assis toute la journée. Il faut donc bouger et changer de position le plus souvent possible.



Donc pas besoin forcément de muscler son dos et d’aller à la piscine. Mais je vous conseille tonifier votre dos et de l’étirer en faisant de l’exercice comme du bricolage, du jardinage, du yoga, du pilates et pourquoi pas de la natation si vous aimez ça.

Pour résumer, si vous faites du télétravail : il faut être bien installé, s’accorder de vraies pauses et prendre le temps de déjeuner à table, tranquillement le midi. Changez le plus souvent possible de position et compensez l’inactivité par un peu d’exercice.