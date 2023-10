Le taxi moléculaire, une piste prometteuse pour prévenir le diabète

Des chercheurs sont sur une piste sérieuse de traitement pour prévenir l’apparition d’un diabète avec ce qu’ils appellent un "taxi moléculaire". On rappelle déjà que le diabète est une maladie chronique qui touche près de 4 millions de Français.



Le diabète correspond à l’élévation du taux de sucre dans le sang qu’on appelle la glycémie. En temps normal, votre organisme régule finement le taux sucre pour être aux alentours d’1 gramme par litre grâce à une hormone qu’on appelle l’insuline. Dans le diabète, votre insuline est présente en moins grande quantité, soit elle ne marche pas bien, on parle alors d’insulino résistance, c'est-à-dire d’une résistance à l’insuline qui conduira ensuite au diabète. On fait donc le diagnostic de diabète en dosant cette glycémie le matin à jeun.



Les chercheurs ont découvert une hormone qui existe déjà et qui pourrait être mobilisée pour prévenir l’apparition d’un diabète. On l'appelle adiponectine. Cette hormone est fabriquée naturellement par notre organisme et elle améliore la sensibilité à l’insuline. Le problème, c’est que les personnes en surpoids ou obèses ne produisent plus assez d’adiponectine, ce qui favorise ensuite l’insulino résistance et le diabète.



Il ne suffit pas d'administrer cette molécule pour régler le problème du diabète. Cette adiponectine, si je vous la donne comme ça, elle va être rapidement dégradée par votre organisme car elle est très fragile et un peu instable. Elle doit arriver dans le sang pour s’assembler à d’autres molécules pour bien fonctionner. Et les chercheurs ont trouvé un moyen de la protéger, de l’amener au bon endroit au bon moment grâce à un transporteur. C’est pour qu’ils parlent de taxi moléculaire.



Avec des résultats préliminaires. Lorsqu’on donne cette adiponectine avec le bon taxi, vous corrigez cette insulinorésistance. Et on a même montré chez des souris qu’on a nourries avec de la malbouffe, on arrive grâce à ce traitement à prévenir l’apparition d’un diabète. Il faudra évidemment d’autres études pour valider ces résultats préliminaires.



Comment prévenir le diabète

En attendant, quelques conseils pratiques pour éviter de développer un diabète. Le premier, c'est l’activité physique et c’est montré dans nombreuses études. Avant de prendre des médicaments, il faut bouger.

Le second, c'est la perte de poids. C’est la pierre angulaire de la prévention du diabète. Et pas besoin de perdre beaucoup, si vous êtes obèse et que vous perdez ne serait-ce que 5% de votre poids corporel, vous diminuez de près de 90% le risque de diabète.



Pour cela, il faut donc changer nos habitudes alimentaires. Il existe des aliments protecteurs contre le diabète. C'est le cas des légumes verts, les oléagineux comme les noix, les amandes, les aliments riches en fibres comme les haricots ou lentilles ou encore le café sont protecteurs du diabète.

Même chose pour les fruits qui sont pourtant sucrés ! Les myrtilles riches en antioxydant comme les anthocyanes sont protecteurs ! À l’inverse, l’excès de viande rouge, des sucres rapides ou les produits ultra-transformés augmente le risque



Et c’est moins connu, mais le tabac augmente le risque de devenir diabétique. On estime que le risque de diabète de type 2 est augmenté de 40% chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs ! Le tabac favorise l’apparition du diabète autant chez les hommes que chez les femmes.