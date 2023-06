Santé : les symptômes d’un coup de chaleur et les bons gestes pour s’en prémunir

En cette mi-juin, la France connaît des températures records. Une chaleur qui va durer, car le thermomètre affichera souvent 30°C tout au long de la semaine. Sauf que ces fortes chaleurs, dues notamment au réchauffement climatique, nous affectent et entraînent souvent des problèmes de santé. "Le coup de chaleur menace plus particulièrement les enfants en bas-âge et les seniors qui, par étourderie ou inconscience, s'exposent trop longuement au soleil ce qui provoque inévitablement une surchauffe de l'organisme", explique Michel Cymes sur RTL.



Pour rappel, un coup de chaleur survient quand la température du corps dépasse les 39 degrés. Parmi les symptômes du coup de chaleur à surveiller figurent les maux de tête, nausées, vomissements, perte de connaissance, peau rouge, chaude et sèche. Mais ces signes ne sont que les prémices de l'hyperthermie. En effet, "il peut y a voir de potentielles séquelles de type crampes ou des troubles neurologiques", précise le spécialiste.

Pour éviter une fin dramatique à ce scénario catastrophe, appelez immédiatement le 15 (Samu) dès les premiers signes. Car un coup de chaleur peut être mortel s'il n'est pas soigné très rapidement.

Fortes températures : les bons réflexes à adopter

Pour prévenir ce coup de chaleur il y a des mesures basiques à prendre. La première : boire régulièrement de l'eau. "Certains enfants n'ont pas ce réflexe et attendent d'avoir soif pour réagir. Il faut donc y penser pour eux et leur recommander le meilleur des breuvages l'eau tout simplement", indique Michel Cymes. Pareil pour les personnes âgées, qui ressentent plus difficilement la sensation de soif.

Autre impératif, se couvrir la tête. Alors béret, casquette, chapeau, parasol, tous les moyens sont bons pour éviter l'insolation. On évite par ailleurs les activités comme la course à pied, le bricolage ou le jardinage au moment le plus chaud de la journée : le midi et en début d’après-midi.

La préfecture des Bouches-du-Rhône recommande, elle, de fermer les volets ou rideaux et à maintenir les fenêtres fermées dans la journée. Pensez également à provoquer des courants d’air dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure (généralement le matin, le soir et la nuit). Évitez le plus possible d’allumer les lumières et plus généralement les appareils électroniques, télé et autres PC, gros générateurs de chaleur.



Enfin, notez que certains médicaments (diurétiques, anti-inflammatoires, antiviraux...) méritent d'être réduits lorsqu'il fait chaud. Ainsi, si vous prenez des médicaments régulièrement parlez-en à votre médecin pour qu'au besoin, il adapte votre traitement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info