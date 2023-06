Santé : avec quoi emballer et conserver ses aliments ?

Les aliments jouent sur la santé, mais les emballages alimentaires aussi. Certains récipients peuvent contenir des substances à risque, comme des microplastiques, des huiles minérales, des bisphénols B ou S. Le bisphénol A, rappelons-le, a été interdit dans les contenants alimentaires en France.



Ces substances sont suspectées d’être des perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire d’interférer avec notre système hormonal et d’être cancérogènes. Elles peuvent migrer vers les aliments, les polluer et nuire à notre santé. C’est pour cela qu’il faut se méfier particulièrement des contenants en plastique. En plus, le plastique n’est pas écologique.

Si l’on veut conserver des restes froids, le plastique ne pose pas de problème pour la santé. On peut utiliser des bocaux en verre, mais aussi boîtes en plastique et du film alimentaire, car les particules nocives migrent essentiellement dans les aliments chauds. Les interactions sont faibles, voire nulles avec les aliments froids.

Une chose à éviter cependant pour ne pas augmenter le risque d’ingérer des microparticules : c’est de réutiliser des emballages à usage unique, comme les barquettes venant du traiteur ou les bacs à glace, par exemple.

Pour le chaud, éviter le plastique

Si l’on souhaite emporter des aliments à consommer chauds, le mieux est d’opter pour une boîte repas isotherme en acier inoxydable, car c’est avec ce matériau qu’il y a le moins d’échanges possibles avec les aliments qui sont en contact. Il existe des boîtes en plastique censées résister à la chaleur, mais comme certains microplastiques peuvent se décomposer dès 70°C, il est préférable de ne pas verser son plat réchauffé dedans.

Et pour réchauffer un plat au micro-ondes, on ne le laisse pas dans un contenant en plastique, mais on le place entre deux assiettes.

Film alimentaire, papier aluminium ou sulfurisé ?

Pour emballer des aliments, on peut utiliser du film alimentaire. Il protège bien les aliments, mais il ne faut pas le laisser trop longtemps en contact avec du gras, du beurre ou de la mayonnaise par exemple, car certaines particules toxiques sont lipophiles, c’est-à-dire qu’elles sont captées par les corps gras.



Et le papier aluminium est-il sain ? Il est recommandé de limiter son exposition à l’aluminium parce qu'au-delà d’une certaine dose, il est toxique, notamment pour le système nerveux central. Le matériau ne supporte pas la chaleur. On ne l’utilise donc pas pour la cuisson, car des particules d’aluminium peuvent migrer dans les aliments.

On gagne donc à remplacer le papier aluminium par du papier sulfurisé si on veut réaliser des papillotes, surtout si les aliments sont acides, comme les tomates, le citron ou la rhubarbe. En effet, l’acidité augmente la migration d’aluminium vers les aliments.

Quels contenants pour les boissons ?

L’idéal pour le chaud, c’est le thermos avec une double paroi en verre ou en inox. Et on évite de boire des boissons chaudes dans des gobelets en plastique. On préfère le verre qui ne contient pas de substances toxiques.

Pour emporter de l’eau froide, une gourde en inox ou même en plastique convient. En revanche, on évite de mettre des boissons acides, comme des sodas, des jus de fruits dans des contenants en plastique, car l’acidité favorise la dégradation des particules plastiques.



Là encore, Il vaut mieux ne pas réutiliser plusieurs fois une bouteille en plastique parce que celui-ci n’est pas destiné à des usages répétés et peut s’altérer avec le temps.