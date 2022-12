Trois régimes pour perdre du poids après Noël et le Nouvel an

L'automne rime souvent avec les premiers plats dits "réconfortants" et très souvent riches en calories. On pense notamment aux traditionnelles raclettes, tartiflettes et autres fondues. S'en suit l'hiver et la période des fêtes de fin d'année. Avec les dîners de Noël en famille ou entre amis, puis le Nouvel an, les excès peuvent parfois entraîner une petite prise de poids, que l'on aimerait pouvoir corriger avant le retour des beaux jours.

Pour ce faire, il est évidemment conseillé de se (re)mettre au sport, de limiter au maximum sa consommation d'alcool et d'éviter de manger de trop grosses quantités. Mais parfois ce combo, qui compile les recommandations habituelles afin de conserver une bonne hygiène de vie, ne suffit pas à effacer les traces des repas de fêtes. Alors pour vous aider, RTL a choisi trois régimes qui peuvent vous permettre de structurer vos repas.

1. Le régime starter, qui peut faire perdre jusqu'à 8kg en 1 mois

Le régime starter est basé sur la chrononutrition, une méthode créée par le docteur Alain Delabos. Selon Passeport Santé, c'est un régime en 4 semaines, où l'on peut va manger de tout, dans des quantités bien précises et surtout à des moments particuliers de la journée. Le but étant dans une certaine mesure de mincir et non de maigrir. C'est-à-dire perdre un maximum de graisse et d'eau, tout en limitant la perte de vos muscles.

2. Le régime Natman, qui promet de maigrir en 4 jours

Aussi appelé "régime de l'hôtesse de l'air", ce programme s'étale sur quatre jours, pendant lesquels vous allez devoir remplacer les repas habituels. Il prône une grande consommation de viandes et de légumes, et dans le même temps de diminuer au maximum les lipides et les glucides.

Attention, pour que cela fonctionne, il faut absolument respecter plusieurs règles fondamentales, comme le rappelle Passeport Santé, telles que l'interdiction de grignoter entre les repas, consommer de l'alcool ou des boissons sucrées.

3. Le régime Dash, pour le long terme

Un régime à la fois santé et minceur qui a l'avantage de n’interdire aucun aliment. Concrètement, cela consiste à manger beaucoup de fruits et de légumes, des céréales complètes, ainsi que des produits laitiers (demi-écrémés ou à 3% de matière grasse) à chaque repas. Deux à trois fois par semaine, il recommande d'y ajouter des légumes secs (lentilles, pois cassés, pois chiches).

En revanche, le régime conseille de se limiter à de petites portions de viandes maigres, de volaille ou de poisson. Concernant les matières grasses, on opte pour les huiles d’olive, de colza et de noix et on évite les fritures. Pour les douceurs, on préfère le miel plus naturel que le sucre, le chocolat noir, les fruits secs concentrés en minéraux, plutôt que les sucreries industrielles.

Il est aussi possible de mincir sans faire de régime

Pour celles et ceux qui ne veulent pas passer par la case régime, quelques conseils à intégrer dans leur routine. Le premier d'entre eux est peut être de tester le jeûne intermittent. Pour cela, il faut respecter certaines règles et bien se renseigner avant de se lancer.

Une autre astuce consiste à ne pas faire ses courses le ventre vide car la faim rend impulsif. Des études ont montré qu’on se porte davantage vers des aliments plus caloriques.



À l'inverse, si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas. Car comme le rappelle Aline Perraudin, il est important d’écouter son corps et de respecter ses sensations.



Enfin, il faut penser à diviser son assiette en quatre. Si l’on veut perdre du poids, la moitié de son assiette doit être composée de légumes crus ou cuits. Tout en étant peu caloriques, ils apportent du volume et des fibres qui contribuent à la satiété. On se garde une portion de féculents -pâtes, riz, quinoa, légumineuse ou pain - pour être bien rassasié. Le dernier quart de l’assiette doit contenir des protéines, animales ou végétales, viande maigre, poisson, œufs, soja, légumineuses… Et on peut terminer son repas avec un produit laitier ou un fruit.