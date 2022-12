Alimentation et santé : faut-il manger plus quand il fait froid ?

Raclette, fondue, gratin dauphinois… beaucoup de plats d’hiver sont caloriques. Ils sont gourmands et c’est très agréable de les partager. Mais le froid ne doit pas être une excuse pour manger plus que d’habitude. Sinon, on risque de prendre du poids. Avec nos conditions de vie actuelles, notre corps n’a pas besoin de plus de calories quand les températures baissent.

Quand il fait froid, le corps doit certes produire plus de chaleur pour maintenir sa température à 37°C. Mais cette déperdition calorique n’est pas aussi importante qu’on le pense. Pour la plupart d’entre nous, les besoins caloriques ne changent pas beaucoup car nous mettons des vêtements chauds pour sortir, et nos logements sont chauffés. Comme nous avons tendance à faire moins d’exercice physique quand il fait froid, on peut même brûler moins de calories qu’à la belle saison.



Et si on va aux sports d'hiver ?

Effectivement, si on va aux sports d'hiver, les besoins caloriques peuvent être plus élevés, pas en raison du froid, mais en raison de l’effort. On peut donc prévoir des repas un peu plus copieux et on pense aussi à boire suffisamment car on peut se déshydrater même s’il fait froid. En revanche, ce n’est pas une raison pour abuser des raclettes et des fondues qui ne sont pas des plats équilibrés. Elles doivent rester des plaisirs occasionnels.



Faut-il privilégier certains aliments en hiver ?

Nos besoins en vitamines et en minéraux sont identiques tout au long de l’année. Donc, plutôt que de changer notre alimentation, on a intérêt à continuer de manger équilibré et à ne pas faire l’impasse sur les fruits et les légumes riches en antioxydants. On en a besoin en hiver pour soutenir notre système immunitaire au moment où les virus respiratoires reviennent en force. Chaque jour, il faut manger au minimum une petite assiette de crudités, deux portions de légumes cuits et un ou deux fruits.



Certes, l’offre est moins abondante qu’en été, mais on a quand même le choix avec les agrumes, les pommes, les poires, le kiwi… coté fruits, les choux, les courges, les carottes, le poireau, l’endive… côté légumes. Et puis, on peut recourir aux surgelés qui préservent bien les vitamines.

Manger suffisamment de fruits et légumes ne permet pas seulement de renforcer nos défenses immunitaires et de lutter contre la fatigue hivernale, c’est également une bonne façon de garder un poids sain.

Attention à la prise de poids !

On a, en effet, tendance à prendre du poids en hiver, notamment au moment des fêtes de fin d’année. Les Français prennent en moyenne 1,5 kilo. Cela ne semble pas énorme. Le problème, c’est qu’ensuite on peut avoir du mal à les perdre surtout si on continue à forcer sur la raclette et la tartiflette. Et si cela se reproduit d’année en année, le surpoids nous guette.

Cela ne veut pas dire qu’il faut se priver de bons petits plats, mais on reste quand même vigilant. Après un repas copieux, on peut s’autoréguler avec des soupes ou des pots-au-feu de légumes, également de saison, mais plus légers !







