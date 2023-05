Sorbet ou crème glacée : lequel est le plus sain ?

Réalisée avec du lait, du sucre et des matières grasses laitières, la crème glacée cumule gras et sucre, et c’est donc la plus calorique. Elle apporte en moyenne 180 calories pour 100 grammes. Le sorbet, composé uniquement d’eau, de fruits et de sucre, est moins énergétique. Il fournit environ 130 calories pour 100 grammes. Entre les deux, on trouve la glace au yaourt, moins grasse que la crème glacée.

100 grammes de crème glacée ou de glace au yaourt apportent en moyenne 3 grammes de protéines et 100 mg de calcium. Cependant, même si cela contribue à couvrir certains de nos besoins nutritionnels, ces apports restent inférieurs aux produits laitiers classiques. C’est la raison pour laquelle les crèmes glacées, comme les crèmes desserts d’ailleurs, ne sont pas comptées comme des produits laitiers.



Et un sorbet équivaut-il à une portion de fruits ? Il doit contenir au moins 25% de fruits sauf lorsqu’il est réalisé avec des fruits acides comme le citron et le cassis et des fruits à saveur forte, comme la banane et l’ananas. Même lorsqu’on a affaire à un sorbet dit "plein fruit" qui contient au moins 45% de fruits quand ils sont usuels, il n’équivaut pas à une portion de fruits. Rappelons qu’une portion de fruits, c’est l’équivalent de 80 à 100 grammes. En plus, le sorbet contient beaucoup de sucre. Mais, on bénéficie quand même de petites quantités de vitamines et d’antioxydants contenus dans les fruits.

Le sorbet moins calorique mais plus sucré

Le sorbet est moins calorique, mais il est plus sucré puisqu’il cumule le sucre des fruits et le sucre ajouté. 100 grammes de sorbet en apportent en moyenne 25 grammes. Pour éviter un pic de glycémie, il est préférable de le consommer à la fin d’un repas, surtout si on est diabétique. Sorbet et crème glacée restent des produits plaisirs même s’ils apportent des nutriments intéressants comme le calcium et les protéines pour la crème glacée ou les vitamines pour le sorbet. Donc le choix doit dépendre de ses envies du moment. Simplement, il est recommandé de limiter leur consommation.



Quelle est la bonne quantité à consommer ?

Les glaces doivent rester des plaisirs occasionnels et la bonne portion correspond à deux boules, soit environ 80 à 100 grammes. Il est aussi préférable d’opter pour des glaces artisanales. Si on achète des glaces industrielles, on a intérêt à regarder la liste des ingrédients et à choisir celles qui contiennent des ingrédients nobles et le moins d’additifs. Attention, certaines glaces sont des bombes caloriques avec l’ajout de caramel, de biscuit, de pépites chocolatées, ou d’éclats de noisette ! Ce ne sont plus des glaces, mais des confiseries hypercaloriques et ultratransformées !

Et au restaurant, il faut absolument éviter les nappages de caramel, de coulis de fruits ou de chantilly qui font monter l’addition calorique.

