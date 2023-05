Comment protéger sa thyroïde des perturbateurs endocriniens ?

La thyroïde est une glande qui régit beaucoup de choses dans le corps. Elle agit, entre autres, sur la température de notre corps, notre poids, notre humeur, notre transit et notre vitalité. Elle produit des hormones qui interviennent dans de nombreuses fonctions de notre organisme. Lorsqu’elle n’en produit pas assez, on parle d’hypothyroïdie et cela entraîne un ralentissement du métabolisme. Quand elle en produit trop, on parle d’hyperthyroïdie et tout va trop fort. Dans les deux cas, cela s’accompagne d’une grande variété de symptômes. De nombreuses substances peuvent perturber le bon fonctionnement de la thyroïde.

Toutes sortes de substances peuvent interférer avec notre système hormonal, et notamment avec la thyroïde. On parle de perturbateurs endocriniens. Il y en aurait environ 800. On les trouve dans l’alimentation comme des pesticides, dans de nombreux produits de la vie courante, comme des plastifiants, des retardateurs de flamme, des parabènes, qui peuvent être présents dans des emballages, des produits ménagers, des cosmétiques surtout parfumés, des ustensiles anti-adhésifs, des vêtements imperméabilisés…



"Ces substances peuvent agir à plusieurs niveaux, précise le Dr Pierre Nys, endocrinologue. Elles peuvent intervenir sur la synthèse, le transport sanguin et l’activité des hormones thyroïdiennes. En somme, elles peuvent les imiter, les favoriser ou les empêcher d’agir". Tous les perturbateurs endocriniens peuvent avoir potentiellement une action sur la fonction thyroïdienne. La seule chose qu’on puisse faire, c’est d’essayer de limiter son exposition à ces substances.

Apporter à la thyroïde ce dont elle a besoin pour bien fonctionner

En ce qui concerne l’alimentation, on a intérêt à privilégier les produits bios ou avec zéro résidu de pesticides, les petits poissons gras plutôt que les gros car ils concentrent moins de polluants. Il est important d’apporter à la thyroïde tout ce dont elle a besoin pour bien fonctionner pour qu’elle soit moins déstabilisée par d’éventuels perturbateurs endocriniens. Cela passe par des apports suffisants en iode que l’on trouve dans les produits de la mer, le jaune d’œuf et les produits laitiers. Il faut veiller aussi à ses apports en zinc et en sélénium, indispensables à la thyroïde. Le zinc se trouve notamment dans les produits de la mer, les viandes et les œufs. Le sélénium également dans les produits de la mer et dans les noix du Brésil. "L’ananas, dont un composé, la bromélaïne, a une action anti-inflammatoire, peut aussi être intéressant en cas de fragilité thyroïdienne", précise l’endocrinologue.

Et pour ce qui est des contenants, il est préférable d’opter pour des récipients en verre plutôt qu’en plastique.



Le tabac, mauvais pour la thyroïde

Et dans la vie courante ? Il faut aérer quotidiennement son domicile car beaucoup de polluants s’accumulent à l’intérieur de nos habitations. Et même pour la thyroïde, c’est bon d’arrêter de fumer. En effet, la fumée de tabac libère des substances, les thiocyanates, qui diminuent l’utilisation de l’iode par la thyroïde, ce qui peut la déstabiliser.



Il faut aussi faut faire attention au stress. Ce n’est pas à proprement parler un perturbateur endocrinien, qui est, par définition, une substance chimique externe qui agit sur l’organisme. Cependant, c’est aussi un perturbateur hormonal. En agissant sur le système immunitaire et sur le cycle du cortisol, il peut favoriser l’apparition d’un dérèglement thyroïdien chez une personne prédisposée. Tout ce qui permet de mieux le gérer, que ce soit l’activité physique ou une pratique de bien-être comme le yoga et la méditation, est donc bénéfique.

