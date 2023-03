Sommeil : comment bien vivre le passage à l’heure d’été ?

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars, nous avons tous avancé nos montres et réveils pour passer à l'heure d'été. Les journées vont donc s'allonger. Qui dit changement d'heure dit aussi horloge interne perturbée et baisse de moral à prévoir. "Tout changement d'heure perturbe notre rythme, car c'est une heure de décalage, un jetlag qui va entraîner des modifications que l'on va ressentir selon les personnes pendant trois jours, huit ou quinze jours. En moyenne, c'est plutôt une huitaine de jours", explique Sylvie Royant Parola, psychiatre et spécialiste du sommeil.

Au cours des premiers jours suivant le passage à l'heure d'été, un grand nombre de personnes souffrent "d'irritabilité, d'un sommeil réduit, de fatigue diurne et d'une diminution de la fonction immunitaire", précise The Conversation. Alors, pour aider son organisme à mieux s’adapter à la nouvelle heure, Sylvie Royant Parola préconise de modifier ses habitudes par petites touches. Par exemple, elle recommande de décaler ses heures de réveil et de levée de quelques minutes seulement, afin d'habituer l'organisme.

Veillez également à garder un rythme de sommeil régulier avant et après le changement d'heure et profitez de la lumière du soleil le matin, car elle est l’un des régulateurs les plus puissants de notre horloge interne.



