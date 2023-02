Sommeil : 6 conseils pour se réveiller en forme le matin

Le sommeil est la forme la plus aboutie du repos et occupe environ un tiers de notre vie. Mais face au réveil le matin, nous sommes tous différents. En effet, si certaines personnes sont "du matin", d’autres ont du mal à bondir du lit dès la sonnerie du réveil. Mais alors comment y remédier et quelle "morning routine" adopter pour se réveiller en forme dès le petit matin ? Nos 6 conseils.

1. Tout d'abord, pour un sommeil réparateur, la régularité est essentielle. Ainsi, il est recommandé de se lever à la même heure la semaine et les week-ends, car l'heure du lever est une ancre chronobiologique qui conditionne l'heure d'endormissement.

2. Autre donnée pour se réveiller en forme le matin : s’organiser la veille. Car, une bonne routine matinale doit être soutenue par une routine du soir. En effet, pour bien dormir et pouvoir se lever tôt, il faut commencer par se lever “tôt”. Que ce soit pour vous mettre au sport le matin, pour préparer un super petit-déjeuner en famille ou pour avoir le temps de lire le journal, faites des choses agréables au moment du réveil.

S’exposer à la lumière du jour

3. Si vous êtes fatigué au matin, c’est parce que votre sommeil n’a pas été réparateur et donc que vous ne vous êtes pas préparé à ce sommeil comme il aurait fallu le faire. Comme l'explique Michel Cymes, la qualité de notre sommeil est déterminée par ce que nous faisons juste avant d’aller au lit. Par exemple, programmer sa séance sportive en début de soirée, c'est oublier que cela entraîne la libération d’hormones excitantes dans l’organisme. Il faut veiller à laisser au moins deux voire trois heures entre la fin de la séance et le moment du coucher.

4. L’alimentation est aussi un paramètre important : manger gras ou dîner trop copieusement, boire de l'alcool, mais aussi du café, du thé, du soda, tout cela peut malmener la qualité du sommeil et empêcher de se lever du bon pied. Notez que la température de votre chambre doit aussi être à 18 ou 19 degrés maximum.

5. Dès le réveil ou dans la matinée, il est essentiel de s’exposer à la lumière du jour. La lumière est l’un des régulateurs les plus puissants de notre horloge interne. Elle nous permet d’être plus en forme la journée et aussi de nous endormir plus facilement le soir.

6. Enfin, dernier conseil de cette routine, ne repoussez pas l'alarme de votre réveil. Sur le coup, gagner quelques minutes de sommeil peut paraître agréable. Mais cette habitude ne vous aide pas à vous lever, ni à vous sentir plus reposé, bien au contraire.

