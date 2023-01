Apnée du sommeil : ce symptôme qui doit vous alerter chez vos enfants

On estime que sept malades sur dix ignorent qu'ils souffrent d'apnée du sommeil. Ce sont des personnes qui ronflent très fort, qui s'arrêtent même parfois de respirer quelques secondes la nuit et qui se réveillent épuisées le matin, avec parfois des problèmes de somnolence en journée : ils s'endorment n'importe où - en réunion, au feu rouge...

Le Dr Marc Sapene, pneumologue, explique que "beaucoup de personnes qui font de l'apnée du sommeil à l'âge adulte en font en réalité depuis l'enfance : ce sont des enfants qui avaient le nez bouché la nuit." Le pneumologue appelle donc les parents à vérifier que leurs enfants dorment bien la bouche fermée pour détecter les premiers symptômes de la maladie et la prendre en charge le plus rapidement possible. Il est également essentiel de traiter les problèmes respiratoires, notamment liés aux allergies, dès l'enfance.

Quand l'apnée du sommeil n'est détectée qu'à l'âge adulte, le seul traitement possible consiste à dormir avec un masque relié à un appareil posé sur la table de nuit et qui envoie de l'air sous pression. "La vie des patients est transformée immédiatement, assure toutefois le Dr Marc Sapene. Ils vivent mieux et cela évite bien des complications à long terme, en particulier cardiaques ou cérébrales.'

En cas de doute, il est recommandé de se tourner vers son médecin traitant ou un pneumologue, qui vous feront passer un petit test la nuit.

