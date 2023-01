Sommeil : comment bien pratiquer la micro-sieste, pour retrouver une bonne dose d’énergie ?

Selon une étude Ifop publiée en avril 2021, de plus en plus de Français éprouvent des difficultés à bien dormir. Pour contrer les effets d'une dette de sommeil, la pratique de la micro-sieste peut ainsi être bénéfique. Surnommée la "power-nap" par les Anglo-Saxons, elle permet de recharger les batteries lorsqu'on pique du nez.

"Notre organisme a besoin de temps de pause dans la journée. Quand on parle du sommeil, ce n’est pas que la nuit que ça se passe, c’est vraiment sur 24h", commence Linda Amine, psychologue clinicienne, spécialiste des troubles du sommeil à Paris.

Avant d'ajouter : "La sieste ne veut pas forcément dire dormir mais fermer les yeux. Et quand on ferme les yeux, ce n’est pas anodin du tout, c’est visible au niveau des tracés d'électro encéphalogramme. En fait, notre cerveau passe dans un mode dominant différent, il passe en mode 'ménage' et en terme de 'mécanique biologique', on a besoin de cette alternance".

Un shot d'énergie grâce à la micro sieste

Comme l'explique la spécialiste, notre vie est rythmée par des cycles de sommeil que l'on nomme "cycles de la vigilance" dans la journée, qui se succèdent et durent environ 1h30 chacun. "À la fin de chaque cycle, notre cerveau réclame une petite pause et une micro-sieste c'est super", décrypte Linda Amine.

En plus d'être énergisante, la micro-sieste ne nécessite qu'un court temps d'assoupissement. Comptez entre 2 et 10 minutes de repos. Au-delà de 40 minutes, vous tombez dans un sommeil profond et le réveil sera peut-être compliqué.

"Le simple fait de fermer les yeux permet au rythme respiratoire de se ralentir automtiquement et ainsi d'écarter toutes les sollicitations externes", assure Linda Amine. Et d'ajouter : "Avoir des notions de compréhension de 'mécanique biologique' aide à mettre en place de nouvelles habitudes et à les maintenir".

Quant au meilleur moment d'y succomber, "en début d'après-midi, entre 13 et 16h" quand la pression se fait sentir. "Notre organisme suit la chronobiologie c’est-à-dire qu’il ne se passe pas la même chose dans notre corps selon l’heure de la journée ou de la nuit. Quand la température corporelle baisse, il y a souvent un besoin de sieste qui se fait ressentir", précise la médecin du sommeil.





De nombreux bénéfices sur le plan cérébral et physique

Le corps et le cerveau tirent énormément de bénéfices de la micro-sieste. Le premier concerne son effet anti-stress. "Elle aide à contrôler ses réactions psychologiques et émotionnelles", explique Linda Amine. Comme elle n'est pas longue, la micro-sieste n'empêche pas de dormir le soir. C'est l'idéal quand on a de longues journées ou que l'on n'a pas assez dormi.





En outre, ce "mini somme" a des vertus en terme d’émergence d’idées nouvelles et de résolutions de problèmes. "Quand vous ne faites rien de particulier et que vous rêvassez, votre cerveau passe dans un mode différent qui est propice à l’émergence d’idées nouvelles. Thomas Edison disait qu’avant ses micro-siestes, il pouvait se poser une question à laquelle il n’avait pas de réponse et à son réveil il y avait des éléments de réponse qui lui étaient arrivés", illustre la spécialiste.



Une étude publiée dans la revue Nature le 25 octobre 2005 démontre qu'une personne qui a l'habitude de faire une micro-sieste est de meilleur humeur, plus détendue et plus réceptive à de nouvelles informations quel que soit son âge.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info