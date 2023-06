Quelle crème solaire choisir quand on a de l'eczéma ?

Le soleil va briller cette semaine, surtout sur la moitié nord du pays. Mais pour 2,5 millions de Françaises et Français qui souffrent d'eczéma, cet ensoleillement est synonyme de désagréments. Cette maladie provoque généralement des démangeaisons, du stress, voire un sentiment de honte. Et en période estivale, les patients et les patientes parviennent difficilement à trouver une crème solaire qui leur convient, car leur peau est tellement sensible qu'elle ne supporte parfois aucune protection solaire.

"J'ai essayé toutes les marques, toutes les textures. Ce sont soit des réactions allergiques et le produit devient complètement inutilisable. Ou alors la texture est trop riche. Du coup, je ne mets pas de crème solaire, je préfère avoir un coup de soleil qu'une crème solaire qui est très désagréable", raconte Félicia, 23 ans, qui est obligée de rester à l'ombre tout l'été.

Pourtant, selon la dermatologue Marie-Aleth Richard, certaines crèmes sont adaptées à ces peaux très réactives. "Les crèmes solaires qui contiennent uniquement des particules minérales, c'est-à-dire des oxydes de titane et de zinc, restent à la surface de la peau et ne sont pas allergisantes, donc elles sont bien supportées. Le seul inconvénient de ces produits, c'est qu'ils sont blancs et donc ce n'est cosmétiquement pas très agréable sur les zones où on applique de la crème", précise la spécialiste.

Ces protections solaires sont commercialisées en pharmacies. Si vous êtes concerné(e), n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou votre dermatologue.











L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info