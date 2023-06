Connaissez-vous tous les bienfaits de la douche froide  ?

Il faut être courageux pour prendre une douche froide, mais on peut en tirer des bénéfices. L’eau froide favorise un bon retour veineux, et elle raffermit les tissus. Elle permet aussi de brûler quelques calories en 3 minutes, même si, ne rêvons pas, cela n’équivaut pas à une séance de sport. Et c’est revigorant, ça donne un coup de fouet immédiat. C’est excellent pour la vitalité et la forme ! Une étude réalisée aux Pays-Bas sur 3.000 volontaires a montré que les personnes qui se douchaient quotidiennement à l’eau froide avaient 29% d’arrêts maladie en moins que celles qui n’avaient pas opté pour cette pratique.

Au début, on peut terminer sa douche par du froid, pendant juste 15 secondes, puis chaque jour, on essaie d’augmenter le temps jusqu’à prendre une douche complètement froide pendant 2 ou 3 minutes. Le corps s’y habituera, et après on pourra même prendre du plaisir à cette routine car elle nous fait libérer des endorphines. Ces molécules sécrétées par le cerveau procurent une sensation de bien-être et de relaxation. Voilà pourquoi la douche froide permet de se réveiller en pleine forme. Et si on la prend le soir, elle peut aider à mieux s’endormir car elle permet d’évacuer le stress accumulé dans la journée et fait baisser la température du corps, qui est propice à l’endormissement.



Un effet antistress bon pour l'organisme

La douche froide agit donc comme un antistress. Cela peut sembler paradoxal, car prendre une douche froide provoque un stress dit "hormétique". On parle de stress hormétique lorsqu’on expose son corps à un stress intense, mais de courte durée. À petite dose, cela serait bon pour notre organisme. C’est le cas de la douche froide, mais il se passe la même chose si on s’expose à du très chaud, comme lorsqu’on va au sauna où la température se situe entre 70 et 100 degrés Celsius, ou encore lorsqu’on pratique le HIIT.

C’est un entraînement de cardio bref et intense avec de brèves périodes de récupération. Tout cela pourrait renforcer notre capacité à mieux résister ensuite au stress chronique et aider à mieux supporter des périodes de tension émotionnelle.

En somme, ça revient à traiter le stress par le stress. Prendre une douche froide, c’est un stress physique qui peut aider ensuite à mieux supporter des moments pas faciles. Se doucher à l'eau froide permet de sortir de sa zone de confort. Si on a pu relever ce défi, après, affronter les petits tracas quotidiens s’apparente à un jeu d’enfant.

Peu de contre-indications

Par conséquent, si vous manquez d’eau chaude pendant votre douche, ne râlez pas contre ceux qui sont passés avant vous dans la salle de bain. Cela peut être l’occasion de tester la routine de la douche froide. Sauf en cas de maladie cardiaque, d’urticaire au froid- oui, ça existe- et de syndrome de Raynaud, les douches froides ne présentent pas de risque.



