Pour être en meilleure santé, il faut vivre près de la mer

Vivre près de l'océan ou de la mer a des vertus pour la santé physique et mentale. Le sentiment de bien-être que vous avez pu éprouver durant des séjours au bord du littoral a été prouvé scientifiquement par une étude publiée dans la revue Communications Earth & Environnement.

La recherche, menée dans quinze pays, a montré que vivre en bord de mer apportait un meilleur état de santé, quel que soit le pays, ou le niveau de revenu des sondés. Plus de 15.000 personnes ont été interrogées en Australie et dans 14 pays européens pour parvenir à un tel résultat.

L'étude fait le constat que "tout le monde semble bénéficier de la proximité avec la mer, et pas seulement les personnes aisées". "Vivre près de la côte et s'y rendre plus souvent est associée à une meilleure santé", indique l'étude.

Enfin, la conclusion de cette étude pointe l'importance de rendre les bords de mer accessibles au maximum de personnes, surtout à celles qui présentent un faible revenu. En effet, selon les scientifiques, le contact avec le littoral offre des "avantages évidents" en termes de santé publique.

