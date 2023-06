INVITÉ RTL - Été : comment bien bronzer sans brûler ?

L'été arrive dans moins d'un mois. Mais la météo ainsi que les températures sont déjà radieuses. Résultat, la saison des coups de soleil est officiellement lancée depuis les derniers jours du mois de mai. Invitée de l'antenne de RTL lundi 29 mai, la dermatologue Nadine Pomarède a délivré de précieux conseils à destination de ceux qui ont peur d'en attraper tout l'été.

On attrape un coup de soleil quand "on a dépassé les capacités de la peau à être protégée et donc la peau brûle", révèle la professionnelle. Pour certaines peaux, une exposition solaire entre 15 à 30 minutes peut entraîner l'apparition d'un coup de soleil. Pour les éviter, vous pouvez bien sûr tenter de vous mettre là l'ombre ou de cacher votre peau sous une tonne de vêtements. Mais d'autres moyens existent et ils sont moins contraignants.

La clé réside dans la préparation de votre peau. "Les compléments alimentaires permettent d'avoir des stocks d'antioxydants un peu plus importants pour que la peau puisse se défendre un peu mieux", révèle la dermatologue. Afin que cette méthode soit efficace, il faut commencer à prendre ces compléments alimentaires quatre semaines avant l'exposition et continuer à en consommer pendant l'été.

Nadine Pomarède conseille aussi de "foncer" vers les fruits et les légumes. En particulier vers ceux qui ont une couleur rouge ou orangée. La crème solaire est aussi un outil de protection incontournable. Pour la dermatologue, une application de 2 mg pour chaque cm de peau permet de bien se protéger des rayons. "Dans la vie quotidienne, c'est compliqué", assure-t-elle. Pour s'en approcher, il faut donc penser à en remettre régulièrement.

