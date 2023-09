Santé : pourquoi il est important d'avoir de bons niveaux de zinc

Même si notre organisme n’en contient que 2 à 4 g, le zinc est un métal indispensable à son bon fonctionnement. Il intervient dans l’activité de près de 300 enzymes. Il est impliqué dans la synthèse des protéines. Il est utile à la croissance, à la cicatrisation. Il participe à la bonne santé de la peau, des cheveux et des ongles. Intervenant dans la production d’insuline, il est nécessaire à la régulation de la glycémie. Il intervient aussi dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et de la testostérone. Il a un effet stimulant sur l’immunité. En plus, c’est un anti-inflammatoire et un antioxydant puissant.

Il est présent dans de nombreux aliments, mais il est globalement mieux assimilé lorsqu’il provient de sources animales. Les huîtres, les viandes, les abats, les crustacés en apportent beaucoup. Mais on en trouve aussi dans le germe de blé, les fromages, notamment le morbier, les graines de sésame, les pignons de pin, les noix de pécan, les lentilles corail... La caféine diminue son absorption intestinale, donc attention aux abus de café !



Attention aux régimes restrictifs !

Un régime trop restrictif peut causer un déficit en zinc. Si on est vegan, c'est-à-dire qu’on ne mange aucun produit d’origine animale, on est aussi plus à risque de déficit car le zinc des végétaux n’est que partiellement absorbé en raison de la présence d’acide phytique. Pour réduire la teneur de l'acide phytique, on peut faire tremper les céréales et les légumes secs, sauf les lentilles corail. Les personnes très âgées et les gros consommateurs d’alcool ont également plus de risque de présenter des déficits, car l’absorption du zinc diminue avec l’âge et avec la consommation d'alcool.

Du zinc pour combattre le rhume ?

Le zinc étant présent dans l’ensemble du corps, essentiellement stocké dans des organes, il faut avoir un déficit assez important pour qu’il soit perceptible dans un dosage sanguin. Une alimentation déséquilibrée est la principale cause de carence. On peut aussi soupçonner un déficit en zinc en cas de perte de cheveux, de cicatrisation plus lente, de sensibilité accrue aux infections, comme le rhume. En effet, si on a un déficit en zinc, le système immunitaire fonctionne moins bien. Des études ont montré que la prise de zinc sous forme de pastilles, dès l’apparition des premiers symptômes, pouvait raccourcir la durée d’un rhume.



Mais dès que le rhume est passé, il est conseillé d’arrêter d’en prendre en supplément, car absorber trop de zinc peut avoir des effets indésirables. Rappelons que, sans avis médical, il faut toujours éviter les prises prolongées et répétées de tout complément alimentaire. Et si on n’est pas carencé, se supplémenter ne présente pas d’intérêt.