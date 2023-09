Pourquoi rire devrait être prescrit par les cardiologues

On savait déjà que le rire était un formidable antistress, qu’il avait des effets bénéfiques sur l’ensemble de l’organisme. Quand on rit, on améliore sa respiration et donc l’oxygénation du sang, cela donne de l’énergie, atténue les tensions. Cela fait aussi baisser la pression artérielle. En riant, nous produisons également des endorphines, qui nous aident à mieux supporter la douleur. Et maintenant, voici qu’une nouvelle étude démontre que le rire est aussi excellent pour le cœur.

Cette étude a été présentée lors de la conférence annuelle de la Société européenne de cardiologie, fin août, à Amsterdam et relayée par The Guardian. Elle a été menée par des scientifiques brésiliens sur des adultes qui souffraient d’une maladie coronarienne. C’est cette maladie qui fait courir un risque de crise cardiaque.

Les chercheurs ont démontré que le rire a un impact sur le cœur en favorisant notamment la santé des vaisseaux sanguins. Pour cela, ils ont séparé les volontaires en deux groupes. Ils ont demandé au premier groupe de regarder, chaque semaine, pendant trois mois, deux programmes comiques d’une heure, et à l’autre groupe, ils ont demandé de visionner deux documentaires sérieux.

Résultats : les volontaires qui ont le plus ri ont vu leurs paramètres de santé cardiovasculaire s’améliorer : la capacité de leurs artères à se dilater s’est améliorée et leur cœur a mieux fonctionné. Il a été capable de pomper plus de sang et donc d’assurer une meilleure oxygénation du corps.



Le rire détend le coeur et les vaisseaux

Comment expliquer ces effets du rire ? Selon les chercheurs, c’est certainement l’effet antistress qui est le plus important. Le rire réduit les niveaux d’hormones du stress, comme le cortisol, et permet ainsi au cœur et aux vaisseaux de se détendre. Les scientifiques ont observé un autre bienfait du rire : il aide à réduire les phénomènes inflammatoires qui jouent un rôle important dans le processus de l’athérosclérose, la formation de dépôts de graisses dans les artères. En somme, c’est l’antidote parfait contre le stress dont on sait qu’il peut augmenter le risque cardiovasculaire en provoquant un rétrécissement des artères et une réduction du débit sanguin.



La bonne prescription : rire sans modération

On devrait rire le plus souvent possible, mais comme le dit la Fédération française de cardiologie sur son site, "alors qu’enfant, nous rions jusqu’à 400 fois par jour, il est exceptionnel de le faire seulement dix fois étant adulte". La Fédération encourage d’ailleurs de chercher des occasions de rire tous les jours. L’auteur principal de l’étude brésilienne a déclaré que les gens devraient essayer de faire des choses qui les font rire au moins deux fois par semaine. Un minimum selon lui. Bientôt, les chroniques de Laurent Gerra et de Philippe Caverivière ou l’émission des Grosses Têtes seront prescrites par les cardiologues !