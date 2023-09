Santé mentale : les rendez-vous chez le psy en visio sont-ils aussi efficaces qu'en présentiel ?

Des rendez-vous professionnels en passant par les consultations médicales, depuis la pandémie de Covid-19, de nombreux Français ont pris l'habitude de la visioconférence. Pour certaines personnes, notamment celles vivant dans des déserts médicaux, cette démocratisation des soins en ligne est précieuse. En particulier pour les patients des psychologues et des psychiatres, qui doivent parfois attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous.

C'est dans ce contexte qu'une récente étude, publiée par Nature Mental Health, a été réalisée au Royaume-Uni auprès de 27,500 patients. Relayée par Scientific American et Slate, elle montre que les téléconsultations avec un professionnel de la santé mentale seraient aussi efficaces qu'un rendez-vous-en face à face, dans un cabinet. Mieux, elle pourrait même être plus efficiente.

Si les thérapies dépendent des professionnels et des besoins des patients, celles effectuées en ligne pourraient ainsi profiter à la santé. En cause, la rapidité d'accès à un traitement. En ligne, les utilisateurs n'ont pas besoin d'attendre qu'un rendez-vous soit disponible près de chez eux et peuvent accéder plus rapidement à un médecin disponible. Traités plus rapidement, la santé de ces patients adeptes de la visio pourraient avoir une meilleure qualité de vie et réduire les coûts liés aux soins supplémentaires, comme le nombre de séances requises.

Cette solution serait aussi adaptée pour les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite, puisqu'elles n'ont plus besoin de se déplacer chez leur professionnel de santé pour leurs rendez-vous. De plus, les prises de rendez-vous sont facilitées et s'adaptent plus facilement aux agendas des patients.

