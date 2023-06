SANTÉ - Comment détecter un TDAH chez l'enfant ?

Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement qui démarre à l'enfance et se manifeste par des symptômes d'inattention et/ou d'hyperactivité et d'impulsivité inappropriées. À l'occasion de la journée nationale du Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité ce lundi 12 juin, le docteur Louis Véra, pédopsychiatre spécialiste du TDAH, décrypte le diagnostic médical et les conséquences de ce trouble chez l'enfant.

Selon lui, les difficultés d'attention sont le premier signe qui doivent alerter. "Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de déficit d'attention en soi. Les enfants peuvent se concentrer, mais ils ont du mal à rester concentrés suffisamment longtemps pour réaliser les tâches demandées dans le temps demandé", explique Louis Véra. De surcroît, il précise que les enfants concernés ont des difficultés d'organisation, même si cela n'est pas indiqué dans les classifications actuelles.

"Ce sont des enfants qui sont un peu perdus", résume-t-il. Pour le cas de jeunes enfants, encore à l'école primaire, le TDAH peut se manifester par l'oubli d'affaire à l'école ou à la maison, le fait de noter les devoirs à la mauvaise page dans l'agenda. "C'est surtout du mal à se concentrer. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être lancés dans la tâche" et qui ont besoins d'être suivis, encadrés, pour continuer à travailler, indique le pédopsychiatre.

Un trouble qui évolue en grandissant

De nombreuses personnes atteintes de TDAH ne sont pas diagnostiquées durant l'enfance. Selon le médecin Louis Véra, il s'agit d'une condition que les patients gardent à vie, qui se manifeste en premier lieu durant l'enfance et qui se poursuit à l'âge adulte. "Mais en grandissant, ces jeunes vont apprendre à mieux s'organiser pour palier leurs difficultés d'attention. C'est surtout sur la période des apprentissages, où il faut se concentrer toute la journée et apprendre des nouvelles notions, qu'on va être mis en difficulté", souligne-t-il. "A l'âge adulte, on va plus appliquer des choses qu'on a appris à faire et donc l'effort d'attention est moins coûteux".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info