Allergie aux pollens : qu'est-ce "l'asthme d'orage", qui a rempli les urgences ce week-end ?

Printemps caniculaire oblige, les fortes températures de ce mois de juin ont de lourdes conséquences chez certaines personnes. En particulier pour les asthmatiques, qui ont afflué dans les services d'urgences des hôpitaux d'Île-de-France ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 juin. Cette prolifération de patients en proie à des difficultés respiratoires serait due aux orages qui se sont abattus sur la région.

Dans plusieurs hôpitaux franciliens, même constat : les consultations pour des crises d'asthmes étaient jusqu'à dix fois supérieures à celles que relèvent les soignants le reste de l'année. On nomme ce phénomène "l'asthme d'orage", provoqué par la fragmentation des pollens très nombreux dans l'air lors d'épisodes orageux.



"Ces pollens pénètrent plus profondément dans les bronches", explique Catherine Le Gall, cheffe du service des urgences à l'hôpital d'Argenteuil (Val d'Oise). "Habituellement, lorsque les particules sont plus grosses, elles restent fixées au niveau du nez, générant des rhinites", poursuit la soignante au micro de RTL.

Or, de plus petites particules ont des effets bien plus intenses sur l'asthme, pointe Catherine Le Gall : "Entre dimanche et jusqu'à ce matin, on a eu 110 crises d'asthme dans notre établissement", observe-t-elle.

De nouveaux patients en moyenne très jeunes

Des patients très jeunes, avec une moyenne d'âge de 25 ans, se sont présentés avec une gêne respiratoire importante, qui ne se savaient pas asthmatiques jusque-là. Pour répondre à cet afflux, l'hôpital d'Argenteuil a dû organiser rapidement des espaces dédiés à ces soins.

"Un service d'urgences s'était transformé en grande salle de nébulisation", explique encore Catherine Le Gall. Des "aérosols qui permettent de rouvrir les bronches" ont pu être administrés à ces patients. Un traitement de plusieurs heures pour chacun d'entre eux a été nécessaire, afin de résorber la crise.

Le retour à la normale était prévu mardi 13 juin au soir dans les services d'urgences.

