Comment perdre du ventre sans faire de sport ni de régime ?

Le ventre est une partie du corps complexe, à la fois centre de la digestion, épicentre de nos émotions et zone de stockage des graisses. Alors, pour affiner son tour de taille, l’approche doit être multiple : alimentaire, physique, mais aussi psychologique.

Déjà, on fait un état des lieux. On prend un ruban de couturière et on mesure son tour de taille. S’il dépasse 80 cm chez une femme et 94 cm chez un homme, les risques pour la santé sont accrus.

En effet, avoir du ventre n’est pas qu’un problème esthétique, cela peut favoriser le diabète, les maladies cardiovasculaires et d’autres problèmes de santé. Donc, si on n’est pas dans les clous, perdre du ventre est salutaire. Il n’y a pas de recette miracle. Le combo gagnant, c’est un rééquilibrage alimentaire et un mode de vie actif. Mais ce n’est pas tout, il est aussi important de respecter ses besoins de sommeil.

L'importance du sommeil

De nouvelles recherches ont montré que le manque de sommeil répété fait prendre du ventre. Lorsqu’on ne dort pas assez, on a tendance à manger plus et à stocker la graisse au niveau abdominal. Les scientifiques conseillent donc aux personnes qui ne peuvent pas éviter des perturbations de leur sommeil, en raison par exemple de leurs horaires de travail, d’avoir une activité physique régulière pour compenser les effets néfastes du manque de sommeil.

Pourquoi le stress fait-il prendre du ventre ?

L’autre ennemi sous-estimé, c’est le stress. Plusieurs études ont montré que le stress fait grossir du ventre. Cela à cause du cortisol. Cette hormone sécrétée par les glandes surrénales en cas de stress fait augmenter le rythme cardiaque, la tension artérielle et la glycémie. Un de ses effets, c’est aussi de favoriser la graisse corporelle, en particulier au niveau du ventre.

Donc pour perdre du ventre, l’alimentation, ça compte, bien sûr, mais la gestion du stress est aussi importante. Par conséquent, des activités comme le yoga et la méditation qui contribuent à réduire le taux de cortisol sont indirectement des alliés de notre tour de taille. L’exercice physique régulier régule aussi le taux de cortisol. Pas besoin d’aller en salle de sport. Il suffit d’intégrer dans sa vie de tous les jours du mouvement, comme monter les escaliers plutôt que prendre l’ascenseur, faire des tâches ménagères, jardiner...



Ce qu'il faut privilégier côté alimentation

Sans faire de régime particulier, il faut éviter de manger des aliments très transformés, la plupart du temps, riches en mauvaises graisses et trop sucrés. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c’est aux portions. On peut prendre des assiettes plus petites pour les diminuer. La troisième chose, c’est d’avoir des horaires de repas fixes et réguliers. Et selon une étude, décaler un peu son heure de petit-déjeuner et de dîner pourrait être bénéfique. On perdrait plus facilement du poids en prenant son petit-déjeuner plus tard que d’habitude, en déjeunant environ cinq heures après, et en dînant tôt.



