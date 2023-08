Rentrée : comment conserver son bronzage après l'été ?

Au retour des vacances, le bronzage s'estompe généralement très rapidement. Il faut un mois à l'épiderme pour se renouveler et effacer toute trace du soleil. La meilleure façon de retarder l'échéance est de maintenir une bonne hydratation. Cela va ralentir le processus naturel de desquamation, qui désigne la chute naturelle de fines lamelles de peau. Il convient aussi d'éviter les soins comme les gommages et peelings.

Méfiance également envers les produits miraculeux qui promettent une prolongation du bronzage. Certains produits qui s'appliquent sur la peau contiennent des actifs, censés stimuler la production des mélanocytes (cellules produisant de la mélanine). Leurs effets sont très modérés. Il n'est donc pas conseillé de les prendre. À l'inverse, les produits à actifs autobronzants, à savoir la DHA et l'érythrulose, peuvent être utilisés. Ils libèrent des molécules qui brunissent la surface de la peau. Il n'y a donc pas besoin d'être exposé au soleil. C'est un des moyens les plus sûrs de prolonger un teint halé.

Si les gélules bronzantes à base de bêtacarotène et de vitamines C, antioxydantes sont généralement fiables, des précautions s'imposent. Il ne faut pas les prendre de manière prolongée, car on ne connaît pas encore leurs effets sur la santé à long terme. Il est recommandé de ne pas en prendre plus de 3 mois par an. Les personnes fumeuses et enceintes ne peuvent pas en faire usage.

Enfin, il est aussi conseillé de consommer des aliments riches en bêtacarotène. Carottes, patates douces et haricots figurent en tête de liste. Les épinards, chou vert et persil en contiennent aussi.