Qu'est-ce que la règle des 80/20 en nutrition et que vaut-elle ?

Sur TikTok, la méthode du 80/20 fait des émules. Basée sur le principe de Pareto selon lequel 80% des conséquences découlent de 20 % des causes, elle permettrait de perdre du poids et de stabiliser.

"La règle des 80/20, c'est le fait de faire attention 80 % du temps et de se faire plaisir comme on veut le 20 % restant", précise Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste à Paris. Si cette méthode induit que le plaisir alimentaire doit faire partie intégrante de l'alimentation, est-elle pour autant recommandable ?

Selon la spécialiste en nutrition, cette approche peut être intéressante pour les personnes qui souhaitent perdre du poids sainement sans pour autant se priver. "J'aime bien la logique dans l'absolu parce que ça montre qu'on peut avoir un peu de souplesse dans son alimentation et que le but n'est pas de faire quelque chose de parfait tout le temps."



Règle des 80/20 ou la recherche d'alimentation toujours plus saine

Toutefois, le cadrage 80/20 qui donne un "côté strict" à la méthode, ne doit pas tourner à l'obsession. "Il ne faut pas se dire, je calcule 80% de mon temps si ce que je mange est correct ou pas. Pour des personnes qui seraient orthorexiques, cela peut poser un problème", nuance Alexandra Murcier.

En effet, l'un des risques de la règle des 80/20 est de se focaliser sur la recherche d'alimentation toujours plus saine et ainsi de perdre le plaisir alimentaire. "Il ne faut pas se dire, je me prive 80 % du temps et les 20 % restants, je me lâche complètement parce que cela peut sur le long terme provoquer des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que l'on va être dans des phases de restrictions et ensuite dans des phases de lâchage beaucoup plus importantes", explique la diététicienne-nutritionniste.

Attention à ne pas diaboliser certains aliments

Mal encadrée, cette méthode peut également pousser à diaboliser certains aliments. "Il faut le voir comme une logique globale, mais pas le chiffrer. Quand on dit 80/20, c'est un schéma. Le but, ce n'est vraiment pas de calculer 80% de son apport calorique", précise l'experte qui met par ailleurs en garde ceux qui voudraient adopter cette méthode dans le but de perdre du poids rapidement.

"Des régimes très restrictifs peuvent engendrer des carences, mais également une perte musculaire qui peut ralentir notre métabolisme et ainsi réduire notre capacité naturelle à brûler des calories", alerte-t-elle. Avant de rappeler que "ce qui fait prendre du poids ou ce qui est mauvais pour la santé, c'est une accumulation d'écarts ou l'accumulation d'un schéma qui ne convient pas".

On le rappelle, dans l'alimentation tout est une question d'équilibre. Ainsi, si vous envisagez d'adopter une quelconque méthode dans le but de perdre du poids, il est préférable d'être accompagné d'un.e spécialiste de la nutrition.

