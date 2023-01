Douleur au talon : comment guérir d'une aponévrosite plantaire ?

Si vous ressentez une douleur lancinante au talon dès que vous posez le pied au sol le matin pouvant s’étendre jusqu’à la voûte plantaire, vous souffrez peut-être d’une aponévrosite plantaire. Cette douleur peut être déroutante car on n’identifie pas toujours sa cause. Elle est plus intense le matin dès que l’on pose le pied par terre sans que l’on sache vraiment pourquoi. Elle s’atténue au bout de quelques pas, et elle peut revenir dans la journée car elle s’aggrave à l’appui et à la marche. A la longue, elle limite beaucoup les efforts. Elle peut, par exemple, empêcher de randonner ou de courir.

L’aponévrosite plantaire -on parle aussi de fasciite plantaire- est une inflammation de l’aponévrose due à des micro lésions. Il s’agit d’une bande épaisse de tissu fibreux allant du talon à la base des orteils. Elle assure le soutien de la voûte plantaire. C’est le prolongement d’une autre bande de tissu fibreux qui remonte jusqu’à l’arrière du genou.

Le sport pratiqué de manière intensive, notamment la course à pied, le volley, et le basket, le changement brutal de son niveau d’activité physique, mais aussi le port de charges lourdes, le surpoids, l’avancée en âge.. peuvent favoriser le déclenchement de l’aponévrosite, qui est un peu l’équivalent d’une tendinite.



Un traitement qui peut être long

Le diagnostic peut nécessiter des examens d’imagerie médicale -radiographie et échographie le plus souvent- pour exclure d’autres causes possibles de la douleur.

Si la douleur vient de sa pratique sportive, mieux vaut faire une pause, mais continuer cependant à bouger en nageant ou en faisant du vélo par exemple, car ces activités ne nécessitent pas de prendre appui sur le pied. La prise d’anti-inflammatoires si nécessaire doit être de courte durée. L’application de glace plusieurs fois dans la journée a aussi une action anti-inflammatoire et soulage. On peut par exemple placer une petite bouteille d’eau au congélateur et la faire rouler sous ses pieds. Des étirements doux sont recommandés. Ils permettent de récupérer de la souplesse mais aussi de réduire la douleur. « C’est le principal traitement, avec des exercices de renforcement musculaire du pied et de la jambe chez le kiné, indique le Dr Mathieu Abbot, médecin du sport au CHU de Clermont-Ferrand.



Petits exercices et bonnes chaussures

Chez soi, on peut utiliser une balle de golf et la faire rouler sous son pied pour détendre l’aponévrose plantaire. Si on dispose d’un escalier, on peut placer les pieds sur une marche en laissant dépasser les talons du bord de l’escalier. On monte sur la pointe des pieds et on redescend tout doucement une dizaine de fois. On peut répéter cette série 3 fois et faire l’exercice 3 fois par semaine. Cela ne doit pas faire mal.

Pour ce qui est du chaussage, il est préférable de choisir des chaussures qui assurent un bon maintien de la voûte plantaire et qui amortissent bien les chocs. On peut mettre des baskets ou des chaussures de ville confortables. Souvent, des semelles orthopédiques sont prescrites pour diminuer les tensions au niveau de l’aponévrose plantaire et la soutenir.



En dernier recours, des infiltrations de corticoïdes

Lorsque les symptômes persistent, des infiltrations de corticoïdes ou des injections de plasma riche en plaquettes pour faire cicatriser l’aponévrose, peuvent être pratiquées en dernier recours, m’a précisé le Dr Abbot, soulignant qu’il faut souvent s’armer de patience. Si elle n’est pas vite prise en charge, la douleur peut, en effet, durer quelques mois.

