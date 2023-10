Pourquoi le "jeu de la virgule" est dangereux pour les enfants

Le principe est simple, mais tout aussi stupide : donner deux coups secs dans la nuque de quelqu’un pour que la tête parte dans des directions opposées. Un jeu dangereux pour les cervicales.

Commençons par un peu d’anatomie et de physiologie. Les cervicales appartiennent à la partie haute de la colonne vertébrale et votre crâne repose sur la première vertèbre cervicale qu’on appelle l’atlas qui sert de pivot pour le mouvement du oui.

La seconde vertèbre, l’axis, juste en dessous de l’atlas, permet la rotation pour le mouvement du non. Vous avez ensuite 5 autres vertèbres cervicales qui permettent la stature, de se tenir droit mais aussi de protéger ce qu’on appelle la moelle épinière.

La moelle épinière est le prolongement du cerveau et qui distribue l’ensemble des nerfs du corps humain. C’est ce qui vous permet en clair de bouger et de sentir les bras et les jambes.

Plusieurs enfants déjà blessés

C’est donc le dernier endroit à vouloir traumatiser. En réalité, ces vertèbres ne tiennent que grâce à des muscles qu’on appelle para vertébraux, mais aussi grâce à des ligaments qui sont des structures élastiques à la manière d’un chewing gum.

Il faut bien comprendre que cette nuque est à la fois solide et résistante, mais lorsqu’elle y est préparée. Le fait de faire partir la tête dans un sens puis dans l’autre par surprise va faire que votre cou va subir brutalement un changement de direction auquel il ne s’était pas préparé. Les muscles qui tiennent le cou vont se contracter brutalement et c'est là que l’accident peut arriver.



Plusieurs enfants ont d’ailleurs été blessés à la suite de ce 'jeu" et une jeune fille dans le Var a été même hospitalisée. Vous risquez ce qu’on appelle une entorse cervicale. De la même manière que vous pouvez vous tordre la cheville, les ligaments qui servent à la stabilité des vertèbres peuvent être atteints, se distendre ou dans les cas les plus sévères se rompre.

Un risque de coup du lapin

C’est ce qu’on appelle le coup du lapin. On le retrouve essentiellement dans les accidents de la route lorsque la tête bascule brutalement d’avant en arrière à cause d’une décélération brutale. Et je vous rappelle qu’à l’adolescence, les muscles de la colonne vertébrale sont parfois plus mous que ceux à l’âge adulte, donc moins protecteurs.



Sans oublier que je vous ai expliqué que vous avez la moelle épinière qui passe en plein milieu. Je ne le souhaite pas mais le risque c’est qu’un enfant pour faire le buzz ou impressionner ses camarades y aillent trop fort et traumatise ou sectionne cette moelle épinière. Et dans ce cas, au niveau cervical, soit on en meurt, soit on finit tétraplégique.



Ce 'jeu', qui n’en est pas un, on le rappelle, peut aussi signer le début du harcèlement. Il n’est pas interdit de jouer, de se faire des blagues, mais cela ne doit être jamais au détriment des autres et on ne doit jamais menacer l’intégrité physique de qui que ce soit et encore moins filmer ce qu’il s’y passe pour le diffuser sur les réseaux sociaux. Tout ça, vous allez me dire, cela parait évident, mais il est important de le rappeler à nos enfants qui peuvent être à la fois victimes de harcèlement ou être du côté des harceleurs.